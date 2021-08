Další letadlo do Kábulu nepoletí. Kulhánek: Evakuace byla velký zázrak

Návratem třetího letadla z Afghánistánu zpět do Prahy evakuační mise skončila. Na čtvrteční tiskové konferenci to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Speciální vládní letouny přepravily do Česka 170 Afghánců. Převezeni byli všichni, kteří byli k evakuaci schváleni, informoval ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). Ten se zároveň rozhodl udělit medaili Za zásluhy o diplomacii velvyslanci Jiřímu Balounovi.