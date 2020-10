Nemocnice odkládají kvůli Covid-19 operace! Tady musejí lidé čekat

Částečné omezení péče se ve znojemské nemocnici týká výkonů, které vyžadují pooperační intenzivní péči a lze je odložit. "Je nám to líto a vnímáme, že se jedná o rušení již dlouhodobě plánovaných výkonů, na které se pacienti připravovali. Nicméně v tuto chvílí je pro nás na prvním místě bezpečnost pacientů po těchto výkonech," informoval ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík.

Opatření se netýká akutní neodkladné péče. K omezování zbytné péče již přistoupily i další nemocnice. Ve většině nemocnic jsou také kvůli koronaviru zakázané návštěvy, vždy je proto dobré před cestou zkontrolovat internetové stránky.

V Jihomoravském kraji musela k opatřením přistoupit například také Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. Důvodem je zvýšený počet pacientů, kteří přišli k nutnému zákroku a byli Covid-19 pozitivní. Prozatím se to týká jen 1. ortopedické kliniky.

"Nyní odkládáme velké operace endoprotéz, a to zejména u pacientů s komorbiditami (současný výskyt více nemocí), abychom mohli operované pacienty co nejdříve překládat z omezené kapacity oddělení JIP a minimalizovali počty odložených operací. Bohužel jsou to obvykle pacienti, kteří na operaci čekají rok i déle. Doufáme, že se epidemiologická situace brzy zklidní a my tyto pacienty budeme moci odoperovat v co nejbližším termínu. Naopak se snažíme neodkládat operace u pacientů, kteří už byli jednou odloženi při jarní vlně epidemie,“ uvedl přednosta I. ortopedické kliniky brněnské fakultní nemocnice Tomáš Tomáš. Dodal také, že lékaři v žádném případě neodkládají akutní operace jako zlomeniny, infekce a stejně tak operace onkologických pacientů.

Zlínský kraj

Systém péče o pacienty s koronavirem se výrazně změnil ve Zlínském kraji. Vedle Uherskohradišťské nemocnice je začaly přijímat už i všechny další nemocnice v jednotlivých okresech. Kapacita nemocnice v Uherském Hradišti se začala naplňovat, právě proto museli lékaři přistoupit k omezování a odkládání plánovaných operací.

"V provozu nám nyní chybí bezmála devadesát zdravotníků, v souvislosti s koronavirem je to asi patnáct z nich, další jsou ale v pracovní neschopnosti nebo na ošetřovném. Pro nově aktivovanou lůžkovou stanici jsme navíc museli poskládat týmy, které jsme vytvořili ze zdravotníků z našich oddělení. Ze všech těchto důvodů, a také s ohledem na vývoj onemocnění Covid-19 v uherskohradišťském okrese, musíme až do odvolání zrušit plánované operační výkony. Toto opatření se samozřejmě netýká akutních operací, které provádíme dál, a také ambulantně prováděných výkonů. Objednané pacienty o tomto rozhodnutí informujeme. Pokud se situace v regionu zlepší, budeme okamžitě reagovat a operační program obnovíme,“ uvedl Petr Sládek, ředitel Uherskohradišťské nemocnice.

Středočeský kraj

Ve Středočeském kraji ohlásila omezení provozu Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov. Provoz je omezen na odděleních ORL, chirurgie a gynekologie, omezeny byly také některé plánované výkony. Kapacity lůžek, ventilátorů, přístrojů a v současné době i personálu, jsou dostatečné.

"Omlouváme se tímto všem za případné komplikace a nepříjemnosti spojené s výše uvedeným opatřením. Uděláme maximum pro vaši bezpečnost a pro co nejrychlejší návrat k běžnému provozu nemocnice," sdělil ředitel nemocnice Roman Mrva.

Královéhradecký kraj

V Královéhradeckém kraji je vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci s Covid-19 uzavřen provoz ortopedické a gynekologicko-porodnické ambulance v Úpici. Akutní pacienty ošetří v nemocnici v Trutnově.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji uzavřela Chrudimská nemocnice kvůli nákaze zdravotníků neurologické oddělení, které funguje v karanténním provozu. Pečuje o již hospitalizované pacienty, kteří potřebují péči. Uzavřena je lůžková i ambulantní část.

"Všichni pozitivně testovaní zdravotníci jsou bezpříznakovými pacienty a jsou v domácí izolaci. V tuto chvíli není možné říci, jak se nákaza na oddělení objevila. Veškerý personál je vybaven adekvátními ochrannými pomůckami a je pravidelně proškolován v jejich používání,“ řekl Miroslav Sirový, oblastní ředitel pro zdravotní služby Pardubické a Chrudimské nemocnice.





Kraj Vysočina

V Kraji Vysočina k omezením přistoupila například Nemocnice Jihlava. Za poslední dva týdny tu přibylo pacientů s těžkým průběhem Covid-19. Infekční oddělení, které bylo pro tyto pacienty vymezené, již kapacitně nestačilo a do "červené" zóny se přesunulo také ARO. Onemocnění se tento týden rozšířilo také mezi další dvě lůžková oddělení. Vedení nemocnice proto z preventivních důvodů přistoupilo k omezení plánované péče, informovala nemocnice.



"Pro pacienty, kteří k nám míří na plánovaný zákrok, to znamená, že bude odložen. Personál bude všechny telefonicky kontaktovat. Omezení péče se samozřejmě netýká akutních zákroků nebo operací, kde by časová prodleva vedla ke zhoršení stavu pacienta,“ uklidňuje ředitel nemocnice Lukáš Velev, a prosí lidi o trpělivost.

V ostatních krajích redakce TN.cz omezení péče v nemocnicích nezjistila. Plzeňská fakultní nemocnice nicméně v pátek varovala na svých stránkách před falešnými SMS zprávami, které zaznamenala. "V případě, že obdržíte SMS zprávu o zrušení Vašeho nástupu k hospitalizaci, k jinému výkonu nebo vyšetření ve FN Plzeň, kontaktujte obratem konkrétní pracoviště, jehož jste pacientem, k potvrzení či vyvrácení zaslané informace," nabádá nemocnice.

Lidé prý mohou falešné zprávy poznat podle pravopisných chyb, zvláštního slovosledu nebo podivného čísla odesílatele.

