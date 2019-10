Další spor v pražské koalici, tentokrát to vře kvůli ceně jízdného

Pražská koalice se opět na něčem neshodne. Důvodem je další možné zdražování nákladů na život v Praze. Po zvýšení daně z nemovitosti, u kterého se pohádala na posledním zastupitelstvu, jde tentokrát o jízdné v MHD. Zatím se o tom prý vede pouze debata, nikoli jednání - koaliční TOP 09 už ale zásadně říká ne.

"Tato informace se v tuto chvíli debatuje v koalici, já za sebe říkám, že nebudu podporovat žádné zdražování. A doufám, že se nám podaří přesvědčit další kolegy, abychom nezdražovali život občanů v Praze," vysvětlil předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Náměstek pro dopravu sice připouští, že v rozpočtu je po loňském zlevnění některých kupónů menší díra, jednání o možném zdražení dopravy ale prý na stole není. "Zatím žádný takový krok konkrétní nemáme," uvedl pražský radní Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Pouhá debata o dalším možném zdražování namíchla i opozici. "Tato koalice zdražuje Pražanům kde co a završit to tím, když zdraží MHD, když se naopak snaží dostat Pražany do MHD, je nesmysl," reagoval pražský zastupitel Radomír Nepil (ANO).

"Zvedají daň z nemovitostí, chtějí zdražovat jízdné, chtějí zdražovat vodu, chtějí zdražovat odpadky," uvedla pražská zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

Dalším problémem se mohou stát investice. Koalice kvůli tomu kritizovala minulé vedení a teď se ukázalo, že se jí v tom nedaří o moc lépe. TOP 09 přitom z toho viní svoje koaliční partnery.

"My jsme nízké investice v minulosti kritizovali a slíbili jsme voličům, že budeme daleko více investovat do infrastruktury. Pak to budeme chtít s koaličními partnery řešit," zveřejnil Pospíšil.

Jednotliví radní ale slibují, že se nakonec vyčerpá vše podle plánu, jak slíbili. Pražský primátor Zdeněk Hřib se ke sporům ve čtvrtek nevyjádřil, jelikož onemocněl. Jeho kolegové tak museli i dlouho plánovanou konferenci k dalšímu půlročnímu plánu pražské koalice prezentovat sami.