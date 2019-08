Další znečištění výkaly! V Chorvatsku zaplavily splašky další pláž

Další turistická destinace v Chorvatsku bojuje s výkaly znečišťujícími pobřeží. Tentokrát fekálie ve vodě trápí obyvatele a návštěvníky ostrova Ugljan, který leží nedaleko oblíbeného Zadaru. Splašky do moře má vypouštět dokonce i místní psychiatrická nemocnice.

Jak to v Ugljanu vypadá, zveřejnili na facebooku místní obyvatelé. Na problémy se znečištěním moře fekáliemi upozornili také zadarskou redakci deníku Slobodna Dalmacija. "Jak můžete vidět, černá trubka je napojena na cisterny v lese a fekálie jsou vypouštěny přímo do moře. Roky takhle vypouští splašky ugljanská psychiatrická nemocnice," napsali místní obyvatelé.

Reagovali tak na článek, v němž Slobodna Dalmacija na problém upozornila. Ředitel nemocnice Mladan Mavar se bránil, že ačkoliv splašky skutečně vypouštěny do moře jsou, nikoliv přímo u břehu. Odpadní systém je podle něj přes 60 let starý a pochází z dob, kdy ještě nefungovaly čističky odpadních vod. Trubky ale mají vést několik set metrů po dně moře a splašky vypouštět až v hloubce.

S tím ale nesouhlasí místní lidé. "Ne, žádné stovky metrů, jak tvrdí ředitel Mavar, ale půl metru, jak ostatně může vidět na videu," upozorňují.

Kanalizace je přitom vyvedena do moře nedaleko pláže a nově otevřeného ekologického kempu. "To považujeme za nepřijatelné a ostudné jak pro naše město, tak pro celé Chorvatsko, které je známá turistická destinace a člen Evropské unie," zlobí se místní.

Podle Slobodné Dalmacije je v plánu napojit nemocnici na moderní kanalizaci vedoucí do čističky. Projekt je již v poslední fázi příprav a hotová by kanalizace měla být během tří až pěti let.

Ugljan kanalizaci a čističku akutně potřebuje. Bez kanalizace je 60 % ostrova. Obyvatelé musí mít septiky. Ty soukromé společnosti podle Slobodne Dalmacije vyváží právě do moře na pozemku psychiatrické léčebny. Ředitel Mavar tvrdí, že nemocnice nikdy nic takového nepovolila a pokud k tomu skutečně dochází, tak bez souhlasu špitálu.

VIDEO: Splašky znečišťují pláž v Chorvatsku: