Děti mají mezery ve vzdělání. Politici hovoří o opakování ročníku

Rodiče se začínají stále častěji ptát, jak děti doženou mezery ve vzdělání, které způsobila distanční výuka. Odpověď na to zatím není, ale politici už začali mluvit dokonce o opakování celého ročníku. A to rozdělilo pedagogy, rodiče a žáky na dva tábory.

Celostátní propadnutí. O tom se teď spekuluje za zdmi dolní komory parlamentu. Poslanec za ANO Patrik Nacher vykopnul mezi členy školského výboru otázky ohledně důsledků distanční výuky. Navrhuje zkrácení letních prázdnin, různé formy doučování, ale i radikálnější variantu. Tou je možnost opakovat ročník.



To by někteří uvítali. "Kontaktovala mě maminka žáka vzhledem k tomu, že viděla výsledky, které dotyčný měl. Takže ona si sama přeje, aby opakoval,“ řekla ředitelka Střední průmyslové školy Plzeň Irena Nováková.



"Co se týče třeba učňovských oborů, které neměly praktické výuky, tam má smysl uvažovat o plošném opakování ročníku,“ míní psycholožka Zuzana Ramajslová. Jak by se plošné opakování ročníku technicky provedlo, není jasné.



Pak jsou ale tací, kterým se jen při té představě ježí chlupy. "Děti, které se učí na jedničky, tak by je to hrozně demotivovalo k učení, řekli by si, na co já jsem se učila,“ myslí si jedna z oslovených maminek.



"Tam by byl problém v tom, že bychom nemohli z prostorových i personálních důvodů přijímat nové ročníky,“ doplnila ředitelka jedné ze škol Renata Schejbalová.



Návrhy poslance Patrika Nachera se školský výbor bude prý v následujících týdnech zabývat. "V momentě, kdy máme nějaké studenty, co se neúčastnili distanční výuky nebo ji nezvládli, řešme to individuálně. Ať oni opakují ročník, ale netrestejme ty, co to zvládli,“ sdělil poslanec Lukáš Bartoň (Piráti).



"Myslím si, že by to byl příliš velký zásah do systému, organizačně neřešitelný,“ přidává se primátor Plzně Martin Baxa (ODS).



Výbor už má jasno třeba v tom, že by v létě studenti měli absolvovat povinné praxe nebo vzdělávací tábory.