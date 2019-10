Děti se učí, jak se chovat ke psům. Většině útoků se dá předejít

Základní školy v Brně zavádějí speciální kurzy, které naučí děti, jak se chovat ke psům. Ti mají na svědomí více než tisíc zranění ročně. Většina zvířecích útoků je přitom zbytečná a často je způsobí neznalost. Kynolog do školy přivedl psa, aby dětem ukázal, jaké chování ho určitě rozzuří.

Hodina psí řeči rozhodně nepatřila mezi ty, které děti prozívaly nudou. Miloš Mazálek je velitel jihomoravské záchranné brigády a jeho cvičený ovčák měl co ukázat. Běžně dokáže vyčenichat člověka zasypaného pět metrů pod zemí.

Tentokrát ale pes jako figurant předvedl, co opravdu nesnáší. "Když jdete, dávejte si pozor, ať mu nešlápnete na ocas. K velkému psovi si nikdy neleháme," upozornil Mazálek.

Češi jsou totiž z celé Evropské unie na druhém místě v počtu psů, ale děti často netuší, jak se k nim správně chovat. Výsledkem pak je přes tisíc pokousaných každý rok a právě u dětí bývají následky nejhorší. Kromě jizev na těle jim zůstanou ještě hlubší na duši.

"Mívají celoživotní následky, to dítě je stigmatizováno tím, že má zranění na obličeji," popsala záchranářka Barbora Zuchová.

To potvrzuje i matka dnes devítileté Lucie, kterou na ulici napadla doga a zakousla se jí do obličeje. "Je to holčička a přitom musela mít oholenou půlku hlavy, má jizvy na obličeji, říkala, že je ošklivá, schovávala se," popsala Lucčina maminka Lucie Špetlová.

Pokousané děti mohou mít i několik let po útoku obrovský strach ze psů. Lucie se po návratu z nemocnice děsila i vlastního štěněte. Podle kynologů se přitom naprosté většině psích útoků dá zabránit vhodných chováním, problém ale je, že děti netuší, čeho se vyvarovat.

Kurz na školách podporují i záchranáři a děti si z něho odnesly domů příručku, ve které mají všechny chyby namalované.