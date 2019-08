Dětské výrobky jsou v Česku dražší! Kde nakoupíte levněji? PŘEHLED

Kaše, přesnídávky nebo plenky - to musí kupovat každá matka malého dítěte. V Německu by přitom za některé naprosto stejné výrobky zaplatila daleko míň. "No, naštve to. Protože proč? Proč bychom měli my tady s nižšími platy platit víc než v Německu?" řekla jedna z dotázaných žen v anketě TV Nova.

Vyšší cena ale rodiny od nákupů neodradí. "Kupuji je, protože mi nic jiného nezbývá. Jedině se jednou za čas vypravit do Německa a nakoupit to tam," vyjádřila svůj názor další žena.

Podle dTestu za vybrané testované výrobky pro děti v Česku zaplatíme průměrně o 43 procent víc, než na západě. "Náš primární cíl bylo určit, jestli se v Německu prodává zboží ve stejné kvalitě, jako v Česku. To se ukázalo, že všechny výrobky byly v pořádku. Jediný rozdíl byly ceny," řekl autor průzkumu Jan Maryška.

Například ovocný čaj z drogérie DM pro děti v Česku stojí 75 korun, stejná krabička je v Německu v přepočtu za 40 korun. Také další výrobky stejné značky jsou v Česku dražší. Kvalita je přitom podle průzkumu časopisu dTest u testovaných výrobků naprosto stejná.





"Čeští spotřebitelé se stále nechávají balamutit, vodit za nos. Jsou ochotni zaplatit vyšší cenu – i takovou cenu, jakou by třeba Němec nebo Belgičan, když by si přepočetl tu částku z korun do eur, tak by vlastně nezaplatil," řekl ekonom Lukáš Kovanda.

Vyšší cena v české prodejně DM však neplatí pro všechny výrobky. Například vlhčené ubrousky koupíte v Česku levněji, než například v Německu, Slovensku a Rakousku. Rýžové chlebíčky stejné značky koupíte nejlevněji na Slovensku.

"Hlavním faktorem, který ovlivňuje prodejní ceny, je odlišná situace na českém a německém trhu. Konkurence, kupní síla, rozdílná úroveň daňového zatížení firem, produktivita práce, výše DPH, nabídka, poptávka apod. jsou další faktory, které výslednou cenu ovlivňují," řekl mluvčí drogerie DM Česká republika Jiří Peroutka.

Velké rozdíly v cenách jsou u kojeneckých mlék. V Česku je oblíbená značka Nutrilon, kterou koupíte výrazně levněji v Polsku pod názvem Bebilon. Nutrilon v Německu seženete pod názvem Aptamil, můžete ale naopak zaplatit vyšší částku, než v Česku.

Připravili jsme pro vás tabulku vybraných produktů s cenami, za které je v sousedních zemích zakoupíte.