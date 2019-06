Nové informace: Žraloky, kteří roztrhali dívku na Bahamách, nalákali na jídlo

Jednadvacetiletou Jordan roztrhali tři žraloci tygří poblíž bahamského ostrova Rose Island, kde šnorchlovala. Připlouvající žraloky viděla její rodina, která se ji snažila na nebezpečí upozornit, na to už však bylo příliš pozdě. Trojice dravců dívku zabila přímo před očima jejích blízkých.

Slavný filmař žraloků Zdeněk Loveček alias Steve Lichtag tvrdí, že útoky žraloků ve skupině jsou relativně normální. "Je to úplně standardní chování žraloků, pokud se samozřejmě zdržují ve skupinách. A na Bahamách takových druhů žije hodně, ať už je to bělocípý, černocípý nebo útesový žralok. Žijí většinou v takové žraločí komunitě. A tam stačí první gauner, který to začne a ostatní se přidají," řekl pro TN.cz Steve Lichtag.

"Žraloci tygří ve skupinách příliš nežijí," vysvětluje Lichtag. Právě skupina tygřích žraloků ale mladou dívku roztrhala. Jak je to možné? V podstatě je to naučili lidé kvůli tzv. žraločímu turismu. "Ten je pro Bahamy dost typický. Je to turistika pro potápěče, kteří se chtějí dostat do blízkosti žraloka tygřího. Ten je totiž poměrně vzácný, nevyskytuje se úplně všude. Zrovna Bahamy jsou známé tím, že tam jsou lokality, kteří žije žraloků tygřích víc," tvrdí Lichtag.

"Není to standardní, že by žili ve skupinách. Žijí v teritoriu v rozmezí x kilometrů, ale v momentě, kdy je tam my lidé naučíme plavat za žrádlem, abychom je přilákali a dali turistům šanci si udělat hezkou fotečku, tak tam ty skupiny žraloků jsou. Stahují se tam ale jenom za žrádlem," vysvětluje Lichtag.

Žraloci se tak stávají jakousi atrakcí pro senzachtivé turisty. I jeden žralok tygří může být pro člověka velmi nebezpečný, co teprve skupina nervózních a hladových rivalů. Přesto si ale Lichtag myslí, že je to náhoda a velké neštěstí. "Já jsem na Bahamách točil pět filmů v lokalitách, kde se to stalo. Nikdy jsem žádnou takovou záležitost nezaznamenal, až na jedno neštěstí, kdy do mého kolegy "omylem kousnul" žralok bělavý," řekl Lichtag.

"Důvodů útoku může být několik. Může to být naučený reflex, kdy vidí na hladině něco. Plavající šnorchlující člověk vypadá víceméně jako zraněná želva nebo jiný tvor. Je to pro žraloka důvod, aby se plaval podívat, co to tam sebou mrská. Žraloci jsou totiž zvědaví a využijí každé příležitosti, kdy mají možnost si utrhnout kus z jednoduché kořisti," tvrdí Lichtag.

"Žraloci jsou takoví lenoši. Oni neradi loví, jsou to spíš mrchožrouti. Požírají nemocné nemohoucí druhy, které nejsou schopny se dostatečně bránit a nejsou dostatečně rychlé. No a člověk je svým způsobem nemohoucí, proto je jednoduchá kořist," vysvětluje Lichtag.

"Šnorchlující člověk může vyprovokovat žraloka ke zvědavosti či k ochutnávce. Neživí se primárně lidmi a cílené útoky bychom mohli spočítat na prstech jedné ruky. Ani si nemyslím, že ta dívka měla třeba nějaké zranění. Prostě šnorchlovala ve špatnou dobu na špatném místě," dodává Lichtag.

Žralok tygří patří mezi pět nejnebezpečnějších a nejútočnějších žraloků. Je to dané nejen jeho náturou, ale také velikostí, dorůstá až čtyř metrů. "Určitě patří k těm větším darebákům," řekl Lichtag. Na žraloka tygřího můžeme narazit i v evropských mořích - například v Chorvatsku, na Kypru nebo na Maltě.