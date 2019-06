Bytovku s důchodci znovu vyplavil déšť! Firma nezakryla střechu

Čtvrteční silné srážky potrápily i obyvatele domu v Řepínské ulici v Praze. Kvůli rekonstrukci, která probíhá už týdny, jim do bytů už po několikáté prosákla stropem voda. Stavební firma tvrdí, že zabezpečit střechu při rekonstrukci proti dešti nejde. V domě ale bydlí důchodci, kteří se teď bojí dalších lijáků. Někteří se raději stěhují.

Promáčené zdi a stropy a na zemi potopa - tak to ve čtvrtek večer vypadalo po vydatném dešti v jednom z panelových domů v pražských Bohnicích. “Bylo to tu hrozný, tam to vypadá opravdu jako ve sprše,“ popsala jedna z obyvatelek.



S vodou prosakující po dešti se obyvatelé domu museli vypořádat v poslední době několikrát, střechu ale i přes prosby obyvatel stavební firma před deštěm za několik týdnů nezakryla.



“Ono už to bylo někdy před čtrnácti dny, jak byly ty veliký deště, ale já jsem vytopená nebyla, já jsem vytopená až teďka,“ řekla druhá žena, která v domě žije.



“My děláme rekonstrukci, takže to nejde ze dne na den,“ vyjádřil se k problému jednatel firmy, která má rekonstrukci na starosti.



Majitelem domu je pražský magistrát. Ten už při minulém vytopení slíbil, že po stavební firmě bude chtít, aby způsobenou škody obyvatelům proplatila. Pohybují se prý v řádu desítek tisíc korun.



“Samozřejmě pokud se rekonstruuje střecha, tak vždy panuje nebezpečí toho, že se může stát nějaká přírodní pohroma nebo spadnout větší množství vody. Nicméně se nemůže stávat to, aby lidé měli vytopené svoje byty. I v tomto případě budeme dbát na větší kontrolu firmy a tato firma rozhodně zaplatí veškeré škody obyvatelům těchto bytů,“ prohlásil mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.