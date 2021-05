Do Česka dorazil konvoj amerických vojáků. Zemí projíždí do Maďarska

V sobotu v noci projede přes Česko první část konvoje americké armády. Jeden dorazil do Rozvadova. Všechny míří do Maďarska na cvičení severoatlantické aliance. Skupiny vozů pojedou postupně po částech, a především v noci, aby neomezovaly silniční provoz. České území by Američané měli opustit do středy.