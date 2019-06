Kočárek zakrytý plenou se mění v pekelnou výheň! VIDEOTEST

Maminky, které obzvlášť v teplém počasí zakrývají korbičku kočárku plenou nebo jinou textilií, mohou závažně ohrozit zdraví dítěte. Upozorňuje na to nejen lékařka, ale dokazuje to i test TN.cz.

Se zakrýváním kočárku plenou, ručníkem či jinými látkami lékaři marně bojují už dlouhou dobu. Maminky ve snaze o co nejlepší péči tuto techniku v dobré víře stále používají, ve skutečnosti však přivádí svá miminka do nebezpečí.



"Co se týká zakrývání boudiček v kočárku, tak to nedoporučujeme. V boudičce kočárku, obzvlášť když je horké počasí, stoupá teplota neúměrně vysoko. Bylo zjištěno, že to je kolem 6-7 stupňů nad okolní teplotu. Záleží také na barvě kočárku. Jestli je tmavý, tak teploty v něm mohou být ještě vyšší," upozorňuje praktická lékařka MUDr. Kristýna Snášilová.



Rizik je při zakryté korbičce hned několik. "To dítě můžeme přehřát a způsobit mu úžeh, mohlo by dojít i ke kolapsu organismu. Nechci říct, že by mohlo dojít ke smrti miminka, ale poškození zdraví by určitě mohlo nastat," varuje lékařka.



"Druhá věc je, že na dítě vůbec nevidíme. Takže maminka si sice může myslet, že dítě spí, ale ono může být ve stavu, kdy může docházet k nějaké lehčí dehydrataci. Každá maminka má na své miminko vidět a mít ho pod dohledem. To znamená aby viděla jestli nezvrací a jestli je v pořádku. Kontakt mezi matkou a dítětem by měl být udržován neustále," dodává.



V redakčním testu se za 20 minut v kočárku se zakrytou boudičkou na přímém slunci vyšplhala teplota na šílených 38,6 stupňů Celsia. Při odkryté boudičce to bylo o dva stupně méně. Venkovní teplota byla přitom ve stínu 28,3°C a na slunci 32,3 °C.

Abyste tedy neohrozili život vašeho dítěte, nevystavujte kočárek na delší dobu přímému slunci, ale zdržujte se s ním pokud možno ve stínu. Zde se totiž teplota v kočárku zvedne jen o necelý stupeň oproti teplotě venkovní.



"Na kočárky – a maminky samy jistě ví – existuje spoustu stínítek, kdy se dá natáhnout látka mezi boudičku a madlo a přitom tam volně proudí vzduch. Populární byly dřív slunečníky, ale teď jsou to spíš sluneční kšilty. Na vycházce se nicméně vždycky s kočárkem dá otočit tak, aby přímé sluníčko nesvítilo do boudičky," uvádí lékařka.

"Sluneční svit potřebujeme samozřejmě všichni, ale ne ten přímý. Obecně je vhodné nechodit na vycházky v největším vedru a parnu – lepší je jít na vycházku brzy ráno nebo pozdě večer," uzavírá MUDr. Snášilová.