Donald Trump funkci nejspíš neobhájí. Co bude dělat dál?

Už teď je jasné, že výměna prezidentů v Bílém domě bude po letošních volbách jiná než jindy. I přes značnou nevoli Donalda Trumpa zřejmě ani soudní procesy nezabrání tomu, že bude muset Oválnou pracovnu opustit. Podle odborníků se pak současný prezident s největší pravděpodobností vrátí do světa byznysu, ve kterém se pohyboval celý život.

Novým prezidentem Spojených států bude Joe Biden. Nabízí se proto otázka, co bude po konci funkčního období s Donaldem Trumpem.

Setrvání v politice, návrat k podnikání, působení v médiích nebo další kandidatura za čtyři roky. To vše může potkat Donalda Trumpa poté, co opustí Bílý dům.

"On je byznysmen a víme, že jeho impérium, ke kterému by se mohl vrátit, čítá mnoho set firem. A to impérium má velké problémy vzhledem ke koronaviru," říká politolog Jakub Lepš.

Kvůli pandemii se hodnota majetku spadajícího do Trumpova impéria podle odhadů zmenšila zhruba o miliardu dolarů. Hodně se spekuluje o tom, že by Donald Trump mohl mít svoji talkshow nebo si založit vlastní televizi.

"Trumpova popularita mezi americkými voliči je pořád velmi silná a pokud vznikne něco jako Trumpova televize, tak bude mít o desítky milionů diváků zřejmě postaráno," domnívá se amerikanista Kryštof Kozák.

"By si tím udržel popularitu, kterou zbožňuje. A případně si tím připravil půdu pro situaci, kdy by se rozhodl, že by v roce 2024 kandidoval znova," přitakává Lepš.

Trump se ke své budoucnosti v žertu vyjádřil už v říjnu na jednom z předvolebních mítinků v Georgii. "Co budu dělat? Řeknu, že jsem prohrál s nejhorším kandidátem v politické historii. Nebudu se cítit moc dobře. Možná odejdu ze země," nechal se slyšet.

"Nepředpokládám, že Donald Trump opustí Spojené státy, je na to příliš Američan," předpovídá bývalý velvyslanec v USA Michael Žantovský.

Mluví se také o tom, že by ho mohly čekat soudní spory. Velké množství problémů si nese ještě z doby, než se stal prezidentem. "Žádný americký prezident nebyl souzen poté co odešel z úřadu. A někteří z nich měli také během svého funkčního období nebo ještě před ním nejrůznější problémy," připomíná Žantovský.