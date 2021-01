Podivíni a zkrachovalci, řekl Babiš o demonstrantech ze Staroměstského náměstí

"Chápu tu frustraci lidí. Na jedné straně tu vidím problém v tom, že nejsou nastavené dostatečné kompenzace pro lidi, kteří musí zůstat doma ať už v rámci karantény, nebo v rámci nemocenské. Výrazně jim poklesávají příjmy. Pozoruji velký tlak některých zaměstnavatelů, kteří se snaží zamezit tomu, aby jejich zaměstnanci, pokud jsou pozitivní, vytrasovávali další včetně kolegů z práce," vyjádřil se pro TV Nova předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

Celou výpověď Mariana Jurečky si poslechněte zde:

"Podle mého názoru by všichni ti lidi měli nastoupit do covidových jednotek do nemocnic. Já s těmi lidmi z covidových jednotek mluvím, jsou na pokraji sil. Ti lidé, co tam šli demonstrovat, říkají nesmysly. Všichni jsme frustrováni, ale je to přírodní katastrofa. Tito lidé, kteří vystoupili na "Staromáku", to není reprezentativní vzorek, byli tam podivní lidi, zkrachovalí politici. Například bývalý prezident," prohlásil premiér Andrej Babiš (ANO).

"Přišel jsem hlavně proto, abych vyjádřil svou bezvýhradnou podporu organizátorům i účastníkům této akce," řekl na nedělní demonstraci Václav Klaus senior s tím, že je třeba říct, že už toho bylo dost. Podle něj neexistuje žádná zázračná vakcína, sám se prý očkovat nenechá.

Na akci dohlíželi policisté, kteří sledovali, zda lidé neporušují nařízení. Mezi provinilci byl i bývalý prezident. "Pokud si policisté všimli nějakých osob, které nedodržovaly nějaká vládní nařízení, tak je upozornili, aby tak nečinily a roušky si nasadily a v případě, že tak neučinily, byly oznámeny příslušnému správnímu orgánu k dořešení," řekl TN.cz policejní mluvčí Jan Rybanský.

Těmi správními orgány jsou pražský magistrát a hygiena. Mezi ty, kteří jim byli nahlášeni, patří svolavatel akce. Počet účastníků demonstrace totiž překročil aktuální povolený limit, kterým je nejvýše 100 účastníků. Ti se mohou shromažďovat maximálně po skupinách o dvaceti lidech a zachováním dvoumetrových rozestupů.

"Za nedodržení opatření hrozí pokuta ve správním řízení. Řešíme už několik svolavatelů a účastníků předchozích shromáždění," upřesnil pro TN.cz mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Za porušení nařízení mohou provinilci dostat na místě pokutu až 10 tisíc korun. Pokud je případ předán ke správnímu řízení, může částka vzrůst na 20 tisíc až 100 tisíc korun.

Exprezident Václav Klaus zavítal spolu s dalšími do pražské restaurace Al Minuto. Ta by však měla být zavřená: