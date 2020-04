Drahý lék pro děti se svalovou atrofií zaplatí pojišťovna, oznámil Babiš

Předseda vlády to uvedl ve svém pravidelném nedělním "hlášení" na youtubu. Vysvětlil, že odpuštění daně české zákony neumožňují, zároveň připomněl, že použití přípravku už posvětilo ministerstvo zdravotnictví.

A pak Babiš oznámil úžasnou novinu pro rodiny všech tří vážně nemocných batolat. "Mám pro vás skvělou zprávu. Nakonec těmto třem dětem - Maxíkovi, Oliverkovi a Adámkovi, pojišťovny tento lék zaplatí," nechal se slyšet premiér. Prý věří, že takovouto péči v budoucnu dostanou i další děti se svalovou atrofií.

O tom, že stát daň z přidané hodnoty z extrémně drahého léku neodpustí, informoval v pátek pozdě večer předseda SPD Tomio Okamura, který se na premiéra minulý měsíc kvůli nemocným dětem obrátil.

Poslechněte si, co premiér řekl:

Rodiny zmíněných chlapců tlačí i čas - lék se totiž aplikuje pouze do dvou let věku pacientů, takže není možné terapii odkládat. Zatím každopádně není jasné, co se stane s vybranými desítkami milionů korun, které lidé poslali.