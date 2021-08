Druhé evakuační letadlo z Česka je v Kábulu, vrátit se má večer

V úterý před devátou hodinou ráno dosedl vládní speciál na přistávací plochu v Kábulu. Jde o druhý evakuační let z Prahy pro Čechy a afghánské spolupracovníky. Letadlo ale v noci čekalo na letišti v ázerbájdžánském Baku kvůli tomu, že situace na kábulském letišti byla dramatická a nebezpečná.

Záchranná akce pokračuje, vláda odmítá sdělit jakékoliv podrobnosti, evakuace podléhá přísnému utajení. "Pokračujeme v leteckém mostu do Kábulu. Chceme evakuovat co nejvíc Afghánců, kteří nám pomáhali," napsal na twitteru ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

"Let do Kábulu řešíme od rána. Jsou to věci, které nechceme komunikovat detailně. Situace na letišti je složitá, Tálibán nechce umožnit Afgháncům opuštění země, vyjednává se. Pracujeme na tom," doplnil v úterý dopoledne premiér Andrej Babiš (ANO).

Vývoj v nepokojích zmítané zemi sledují i další organizace. "Jsme v současné době v kontaktu se sedmi tlumočníky, jsou v okolí letiště, aby se mohli dostavit. Spolu s nimi je šest jejich manželek a 13 dětí," přiblížila Miroslava Pašková ze spolku Vlčí Máky.

Jestli i tyto osoby jsou na seznamu evakuovaných, není známo. Očekávaný přílet vládního speciálu z Kábulu by podle informací TV Nova mohl být zhruba ve 21 hodin.

Dramatická situace v Afghánistánu se částečně uklidnila: