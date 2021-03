Důležité jednání Sněmovny! Poslanci rozhodnou o nouzovém stavu

Vláda žádá Poslaneckou sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dní, část opozice nevyloučila podporu. Komunisté zvažují delší nouzový stav o 14 dní, rozhodnout by se měli po pátečním jednání strany. Ostatní opoziční lídry podle všeho premiér o podpoře nepřesvědčil.

Poslanci se v pátek sejdou, aby projednali prodloužení nouzového stavu, ten současný by skončil s nedělí. Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) požádala Sněmovnu o dalších 30 dní, přísnější bezpečnostní opatření, jako je omezení pohybu mezi okresy, by pak mohla platit až do 27. dubna.

Další prodloužení nouzového stavu možná podpoří KSČM, výkonný výbor strany doporučil poslaneckému klubu prodloužení, není ale jasné, o kolik dní by to mělo být. Jasno by mělo být po pátečním jednání.

Premiér se s opozičními lídry sešel kvůli nouzovému stavu ve středu. Velkou většinu z nich se mu ale přesvědčit nepodařilo. Předsedové stran většinou hodnotili schůzku jako neuspokojivou, vláda podle nich nemá jasný plán, jak bude pokračovat v boji s koronavirem. Někteří ale to, jak budou hlasovat, ve středu potvrdit nechtěli.

Vláda již jednou vyhlásila nouzový stav na základě žádosti hejtmanů poté, co ve Sněmovně nezískala podporu pro jeho další prodloužení. Ústavní soud ve čtvrtek poznamenal, že tak ale činit nemůže.

