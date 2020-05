Na kapotě nápis "hoovado": Mladík po čelní srážce rozpůlil BMW. Nepřežil

K tragické dopravní nehodě došlo ve čtvrtek po desáté hodině dopoledne na silnici mezi Hlubokou a Týnem nad Vltavou. Dvacetiletý muž nezvládl řízení BMW a zřejmě ve velké rychlosti vjel do protisměru, kde se srazil s dalším autem. Na místě zemřel.

"Řidič BMW cestoval ve směru z Českých Budějovic do Týna nad Vltavou. V levotočivé zatáčce vjel do protisměru a čelně narazil do protijedoucího auta značky Hyundai,“ informoval policejní mluvčí Milan Bajcura.



Lékařům se mladého řidiče už nepodařilo zachránit. Šofér hyundaie utrpěl lehká zranění a záchranáři ho letecky převezli do nemocnice.



"Na místě zasahovaly dvě hasičské jednotky, a to z Českých Budějovic a Týna nad Vltavou,“ uvedla mluvčí hasičů Vendula Matějů.



Podle policejního mluvčího potrvá uzavírka silnice přibližně do 14 hodin. Na fotkách pořízených na místě nehody je vidět, že na kapotě BMW byl nápis "hoovado".