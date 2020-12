Chystáte se do důchodu? Takhle můžete získat vyšší penzi, radí ekonom

Lidé v předdůchodovém věku mohou vydělat na tom, když požádají o důchod ještě letos. Penzi může mít o stovky korun vyšší i ten, kdo by žádal o tzv. předčasný důchod. Také jeho pravidelný důchod může být vyšší, než by byla penze vyměřená až po Novém roce, říká ekonom Lukáš Kovanda, člen poradního sboru vlády.

Ti, kdo jsou ve věku těsně před důchodem, by neměli odkládat žádost o přiznání a výměru penze až do příštího roku. Pokud stihnou požádat Českou správu sociálního zabezpečení o důchod ještě letos, může být vypočítaná penze pro většinu žadatelů vyšší, než kdyby o penzi požádali třeba až v lednu.

Vydělat na tom mohou i ti, kdo mají jít do důchodu až v prvním čtvrtletí roku 2021, ale ještě letos stihnou do konce prosince požádat o předčasný důchod. "Pro ně, a dokonce i pro většinu lidí, kteří dosáhnou důchodového věku v celém prvním pololetí roku 2021, platí, že předčasný starobní důchod, přiznaný ještě v tomto roce a valorizovaný v lednu 2021, bude vyšší než by byl starobní důchod přiznaný až v roce 2021,“ sdělil TN.cz svůj postřeh hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Exkluzivně pro TN.cz vypracoval i dva modelové příklady – jeden pro ty žadatele, kteří dosáhnou důchodového věku ještě letos, a druhý pro ty, kdo by měli jít do penze až v 1. čtvrtletí 2021. Posuďte sami, jaký rozdíl v pravidelných výplatách penze to udělá, pokud žadatel patří do nízkopříjmové skupiny obyvatel a platil sociální pojištění 43 let, nebo když dosahoval slušnějších příjmů a navíc ještě dosáhl doby pojištění 46 let.

V minulých letech bývala situace podle Lukáše Kovandy přesně opačná: důchod přiznaný až následujícího roku byl vyšší než důchod přiznaný (a následně valorizovaný) do konce roku běžícího. Ale letos je to jinak.

"Důchod přiznaný v roce 2020 a následně valorizovaný v lednu 2021 je ve většině případů vyšší, než by byl důchod přiznaný až v roce 2021. Je tomu tak proto, že valorizace bude v roce 2021 obzvláště citelná, neboť vychází z růstu spotřebitelských cen a mezd, který byl a je aktuálně rovněž citelný,“ vysvětluje Lukáš Kovanda, který je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV).