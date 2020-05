Evropská komise: Otevřete hranice a pusťte lidi na dovolenou. PŘEHLED

Evropská komise (EK) radí zemím Evropské unie, aby postupně otevřely hranice. To by členské státy dle EK měly stihnout ještě před začátkem turistické sezóny, aby tak daly lidem šanci na dovolenou v zahraničí. Zemím EU i samotným cestujícím přináší řadu doporučení.

Společný postup v rámci opatření

EK doporučuje aerolinkám, aby namísto přímého rušení letů nabízeli cestujícím vouchery s platností nejméně jeden rok. Chce tak uchránit letecké společnosti před krachem. Státy EU by navíc měly přistoupit k postupnému zrušení cestovních omezení. Země evropské "sedmadvacítky" pracují na společném plánu, který má zajistit příjem oblasti cestovního ruchu.

Chorvatská vláda navrhla tzv. "koronavirový pas", tedy doklad o bezinfekčnosti platný v celém schengenském prostoru a přidružených státech. Rakousko se přiklání spíše k digitálním aplikacím.

"Vedle koronavirového pasu by měla být ve státech EU zaváděna společná pravidla, která se budou týkat dodržování hygienických norem. Například zavedení tracking systému v případě propuknutí nemoci," řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Čechům tak svítá naděje, že by mohli v průběhu prázdnin vycestovat do Bulharska, Maďarska a pobaltských zemí, případně do Chorvatska, Řecka, Slovinska nebo na Maltu. Cestování například do Kanady, Japonska či Austrálie bude záviset na obnovení mezinárodních letů. Sardinie bude po turistech požadovat, aby podstoupili měření tělesné teploty a prokázali svou bezinfekčnost.

Návrat k volnému cestování v rámci EU

Země, jejichž situace v souvislosti s Covid-19 je podobná, by měly vzájemná omezení zrušit jako první. Postup by měl být přitom koordinovaný. EK doporučuje omezit opatření a na hraničních přechodech, kde je jejich dodržování problematické, zajistit bezpečnost. Radí také z počátku umožnit volný pohyb přes hranice pouze z nutných důvodů, mezi které ale řadí i ty osobní.

Podle premiéra Andreje Babiše by se české hranice s Rakouskem a Slovenskem mohly otevřít 8. nebo 15. června. Plán na uvolnění opatření na hranicích má také Německo. Tamní ministr vnitra Horst Seehofer prohlásil, že se země spolu s Francií, Rakouskem a Švýcarskem domluvila na postupném omezení opatření.

Seehofer doufá, že do 15. června bude již bez omezení možné cestovat mezi všemi státy EU. EK apeluje na státy, aby se vyhnuly diskriminaci jiných zemí. Kritériem by podle ní měly být podobné epidemiologické podmínky, nikoli to, o jakou konkrétní zemi se jedná.

Jednotlivé země se snaží zabránit krachu aerolinek. Více v reporáži Nikoly Nekvindové:

Chránit zaměstnance v dopravě i cestující

Za účelem ochrany a bezpečí cestujících v rámci všech druhů dopravy doporučuje EK minimalizovat kontakt mezi cestujícími a pracovníky v dopravě. Navrhuje také omezit hustotu cestujících. Veškeré dopravní prostředky by měly procházet pravidelnou a důkladnou dezinfekcí.

Pro všechny cestující i dopravní pracovníky je povinné nosit ochranu nosu a úst. Jednotlivé země by spolu měly při vydávání pokynů spolupracovat a opatření vzájemně sjednotit a propojit. Jednotlivé hotely a ubytovací zařízení by měly obdržet zdravotní protokoly, s jejichž pomocí mají chránit zdraví zaměstnanců i hostů.

"Víme, kolik evropských občanů se těší na léto a cestování. Jejich obrovské oběti za poslední měsíce umožní prozatím opatrné a postupné otevírání. Musíme však zachovat ostražitost, fyzickou distanci a přísná zdravotní opatření v celém ekosystému cestovního ruchu a dopravy, abychom co nejvíce zabránili vzniku dalších ohnisek, Nedovolíme, aby naše úsilí bylo ztraceno," řekla komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin Stella Kyriakidesová.

EK rovněž radí zajistit dostatečnou kapacitu zdravotnického systému, aby dokázala pojmout i turisty, zavést pečlivý monitoring a mapování kontaktů a navýšit testovací kapacitu. Díky těmto opatřením budou moci cestující bezpečně pobývat v hotelech, kempech nebo penzionech a navštěvovat restaurace a bary, případně i pláže.

Cena zájezdů by mohla vzrůst, varují cestovní kanceláře. Více v reportáži TV NOVA:

Dát cestujícím přístup k informacím a možnost volby

Členské státy EU by také měly přistoupit k přeshraničnímu monitoringu pomocí sledovacích aplikací. Cestující by touto cestou mohli včas varovat před případným nebezpečím nákazy, bez ohledu na to, v jaké zemi se nachází. Toto sledování však musí být dobrovolné, transparentní a kyberneticky dostatečně zabezpečené. Počítá se s využitím technologie Bluetooth.

Cestující mají za zrušené jízdenky dostat na výběr mezi poukázkami nebo finanční náhradou. Vzhledem k tomu, že řada dopravních podniků je kvůli koronavirové krizi ve ztrátě, je podle EK právě na nich, aby vouchery udělali pro cestující zajímavé. Měly by tak mít platnost minimálně 12 měsíců a v případě neuplatnění být vyplaceny do jednoho roku. Každý voucher by také měl být flexibilní a umožnit cestujícím stejné služby a ve stejné kvalitě, jaké si prve objednali. Rovněž by měly být přenosné na jiného cestujícího.

Pokud letecké společnosti krizi neustojí, řada Čechů si kvůli následnému zdražení dovolených nebude moci zájezd dovolit. Více v reportáži TV NOVA: