Komisař EU potvrdil, že Unie pozastavila Agrofertu část dotací

Eurokomisař Günther H. Oettinger potvrdil, že Evropská unie pozastavila část dotací pro Agrofert kvůli střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Napsal to v dopise pro nevládní organizaci Transparency International ČR.

Eurokomisař Günther H. Oettinger oficiálně potvrzuje pozastavení části EU dotací pro Agrofert. "Komise v souvislosti se stížností podanou vaší organizací podnikla patřičné kroky," uvádí v dopise eurokomisař.

"Komise provedla komplexní audity řídících a kontrolních systémů," píše dál a dodává, že v současné chvíli hodnotí jejich výsledky a informace pravidelně poskytuje Evropskému parlamentu. Dále uvádí, že premiér Babiš byl už o věci informován. "Načrtl jsem opatření, která by mohla řešit situaci v ČR," dodává. Část dotací bude podle Oettingera pozastavena, dokud nebudou objasněna všechna fakta.

"Vyšetření střetu zájmů premiéra Andreje Babiše je pro Evropskou komisi absolutní prioritou pro ochranu rozpočtu EU," uvádí Transparency International ČR.

Transparency International ČR jako jedna z prvních upozornila na to, že Babišovo Čapí hnízdo splňuje všechny náležitosti dotačního podvodu. Nevládní organizace vznesla také podezření, že Babiš porušuje unijní nařízení o střetu zájmů platné od loňského srpna. Babiš podle jejího právního názoru může i po vložení holdingu Agrofert do svěřeneckých fondů holding ovlivňovat, zároveň má jako předseda vlády vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to odmítá.

Oettinger už dříve oznámil, že Evropská komise nebude proplácet české žádosti o proplacení dotací pro Agrofert. Český Státní zemědělský intervenční fond od loňského srpna, odkdy platí nové nařízení EU ohledně střetu zájmů, neproplatil koncernu Agrofert žádný nový projekt.