Střední Evropu zasáhnou tornáda a bouřky! Pršet bude i v Česku

Bouřky, déšť, silný vítr a krupobití, to vše čeká podle meteorologů střední Evropu. Extrémní počasí udeří především v Německu, které se chystá i na povodně. I když se nepříznivá fronta blíží také k České republice, můžeme si oddychnout. Nás to nejhorší mine.

Nejhorší situaci očekávají naši jižní a západní sousedé. V neděli by do Německa měl dorazit déšť doprovázený silnými bouřkami. Podle meteorologů se může zvýšit také riziko vzniku povodní, a to především v oblasti alpských řek. Bouřky budou nejhorší v Sasku, Braniborsku a v Berlíně, informoval server wetter.de.

Postupně by se k dešti mělo přidat i krupobití a silný vítr, který může dosáhnout rychlosti hurikánu. Teploty se budou pohybovat mezi 16 a 20 °C. Stejné počasí by mělo být i v pondělí a v úterý v noci. Také se ochladí, a to až na 8 °C.

Podle Severe Weather nepříznivé počasí dorazí také do Polska, Slovenska, Itálie i České republiky. To ukazuje i předpověď Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kdy v pondělí u nás bude zataženo, během dne vydatnější srážky doprovázené místy bouřkami. Zataženo bude i v dalších dnech, avšak od středy začne déšť ubývat.

Na větší déšť by se mělo připravit Srbsko, Rumunsko a Maďarsko, kde hrozí i silná tornáda. Podobně by na tom mělo být i Polsko, Bělorusko nebo Ukrajina. V těchto zemích však tornáda budou spíše ojedinělá.

Podívejte se na mapu srážek, které se blíží k Česku: