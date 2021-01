Exkluzivně: Dalibor Janda statečně bojuje! Dcera popsala, jak na tom je

Daliboru Jandovi se v neděli přitížilo a sanitka ho musela převézt do pražské vinohradské nemocnice. Legendárního zpěváka hospitalizovali a zůstává tam už pátým dnem.

Hvězda české pop music, která je podepsaná pod takovými hity jako Tisíckrát krásnější, Žít jako kaskadér nebo Oheň, voda, vítr, za sebou má dvě operace. Po té úterní se jeho stav zlepšil, svěřila v pořadu Život ve hvězdách jeho dcera Jiřina Anna Jandová.

"Jsem strašně šťastná, že konečně můžu mít trošku optimističtější hlas. S tátou jsem mluvila, cítí se lépe a všechny moc pozdravuje," řekla Jandová televizi Nova.

Slavný tatínek si podle ní prožil náročné chvíle, ale už se blýská na lepší časy. "Je po operaci, takže to vypadá velmi nadějně. Samozřejmě to bylo náročné, teď se mu to všechno přemítá v hlavě. Ale je v dobrých rukou," dodala Jiřina, která kráčí v jeho šlépějích a je také zpěvačkou. Zatím není jasné, kdy Jandu z nemocnice propustí.

"Byl strašně šťastný za podporu a za to, jak na něj všichni mysleli. To mu samozřejmě velmi pomohlo," uzavřela Jandová.

Ještě minulé úterý byl Janda plný sil a posílal vzkaz svému kamarádovi Ladislavu Štaidlovi, který s vážným průběhem covidu-19 také leží už několik dní v nemocnici. "Držíme ti palce! Já s tebou soucítím a doufám, že to zvládneš. To ti přeju od srdce," přál Štaidlovi brzké uzdravení.

Tehdy by ho zřejmě ani nenapadlo, že za pár dní se sám neobejde bez lékařské pomoci.