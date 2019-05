Falcon 9 odstartoval. Světu má přinést vysokorychlostní internet

Společnost SpaceX po několika letech vývoje začíná s aktivním vypouštěním družic systému Starlink, který by měl umožnit celosvětový přístup k vysokorychlostnímu internetu.

Gigantickou síť by ve finále mělo tvořit víc než 11 tisíc družic. Podle odborníků stojí SpaceX na prahu něčeho nového a velkého. V historii kosmonautiky není nic, s čím by se dal rozsah Starlink srovnat.

LAUNCH!!! Falcon 9 lifts off from SLC-40 at Cape Canaveral with #Starlink the first dedicated mission for #SpaceXs planned high-speed internet constellation. With 60 satellites weighing approximately 227 kilograms each it is the launch providers heaviest payload to date. pic.twitter.com/l2VZ5cOt84