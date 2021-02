Finále Miss ČR se blíží. Z dvanácti dívek dnes postoupí pouze osm

Vyhlášení nové Miss České republiky se blíží. O titul na začátku bojovalo dvanáct finalistek, ale velkého superfinále se může zúčastnit pouze osm z nich. Které z nominovaných krásek postoupí do finálního boje o korunku Miss ČR sledujte dnes ŽIVĚ v tomto článku.

Které z dvanácti favoritek postoupí do TOP 8, se rozhodne již dnes. Finále se bude konat již brzy a TN.cz ho bude přenášet ŽIVĚ.

O korunku královny krásy a titul Miss Sympatie se uchází 19letá Kateřina Šimonková z Krnova, 19letá Kristýna Hyská z Nespek, 18letá Diana Paravanová z Otrokovic, 20letá Natalia Al-Imamová z Prahy, 19letá Valerie Herianová z Ústí nad Labem, 20letá Adéla Kašpaříková z Přerova, 23letá Simona Šimková z Jihlavy, 19letá Jana Krojidlová z Čelákovic, 24letá Vladimíra Ježíková z Prahy, 22letá Denisa Hrdinová z Loun, 18letá Magdaléna Říhová z Domašína a 21letá Sára Novotná z Ratibořic.

Pandemie covidu-19 ovlivnila celý průběh soutěže i způsob, jakým lidé Miss ČR sledují. Pozornost návštěvníků se totiž přesunula na sociální sítě, kde pořadatelé zaznamenali sedminásobný nárůst.

Všech dvanáct finalistek se zapojilo do charitativního projektu Počítače dětem, který podporuje Nadace Nova. "Jsem hrdá na všech dvanáct finalistek hlavně proto, jak se zapojily do charitativních projektů. Pro projekt rozvážely počítače, které před tím dokázaly získat od dárců na sociálních sítích. O to hůře se mi bude loučit s některými z nich," prozradila úřadující Miss České republiky 2019 Nikola Kokyová, která je zároveň spoluorganizátorkou soutěže. Její kralování již brzy skončí a žezlo předá své nástupkyni.