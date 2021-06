Francouzka, jež zastřelila tyranského manžela, nepůjde do vězení

Vynesení rozsudku ve východofrancouzském Chalon-sur-Saône provázely slzy, úleva a nevídaný potlesk. Osud skoro čtvrtstoletí trpící ženy dojal a vyburcoval Francii, petici za její osvobození podepsaly desítky tisíc lidí. Prokurátor navrhoval rok nepodmíněně a čtyřletou podmínku, soud ji ještě o rok zmírnil. Žena je tak na svobodě, přestože dle zákona mohla dostat až doživotí, informují francouzská média.

Bacotová bude muset dodržovat jistou formu dohledu probačních úředníků a navštěvovat lékaře. Rovněž nesmí držet zbraň.

Právě manželova pistole sehrála v případu osudovou roli. Často ji cítila u své hlavy, když jí vyhrožoval a nutil k prostituci s tím, že je neschopná si jinak než tělem vydělat peníze. Právě onou pistolí střelila muže před pěti lety do šíje.

Manžel byl o 25 let starší a poprvé Bacotovou podle jejího svědectví znásilnil, když jí bylo 12. Tehdy žil s její matkou, která prý o všem věděla a zajímala se spíše o dostatečný přísun alkoholu. Dívka ani netušila, o co šlo. Že s ní souložil, zvěděla až při hodinách biologie ve škole. Násilník za to šel na tři roky do vězení. Pak se k rodině vrátil, jako by se nechumelilo.

V sedmnácti letech s ním otěhotněla a matka je oba vyhodila z bytu. Dívka si tyrana musela vzít a měla s ním další tři děti. I ty o chování otce vypovídaly ve škole či na policii, nikdo s tím však nic neudělal.

Kromě bití či psychického týrání manžel Bacotovou nutil k prostituci. Sám jí muže dohazoval, dohlížel na ni a inkasoval peníze. Žena se bála o holý život. Pohár přetekl ve chvíli, kdy se začal intimně zajímat o jejich čtrnáctiletou dceru. Zastřelila ho a tělo zahrabala za pomoci dětí. Policie si pro ni přišla o rok později.

Případ v zemi vyvolal velkou debatu o násilí na ženách a příslušných zákonech. Francouzské právo připouští zabití v sebeobraně pouze v případě bezprostřední agrese. Při podobném případu dostala před časem týraná manželka deset let vězení. Zabila manžela, jenž trýznil nejen ji, ale i jejich syna, který kvůli tomu spáchal sebevraždu. Ženu vysvobodila z vězení až prezidentská milost.