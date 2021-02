Návrat do škol se blíží. Rodiče by si možná mohli děti testovat doma

Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by se mohli první žáci do škol vrátit začátkem března. Jejich návrat je ale podmíněn povinným testováním. Po žácích prvních a druhých ročníků základních škol by do lavic měli jako první usednout studenti posledních ročníků středních škol. Na nich chce ministerstvo školství vyzkoušet pravidelné testování. Teprve poté by šli do škol i další žáci.

Karolína Hlaváčová pracuje na základní škole jako vychovatelka. Sama moc dobře ví, jak je testování pro malé děti nepříjemné, přesto s povinným testováním žáků souhlasí, přivítala by ale méně bolestivou metodu. V úvahu připadají třeba testy ze slin, žvýkací testy nebo stěry z okraje nosních dírek. "Já si myslím, že to není špatný nápad, ale musí to být šetrnější formou, než je ta dosavadní," uvedla Hlaváčová.





V případě povinného testování žáků, zatím není jasné, jestli odběry dětem budou provádět jejich rodiče, učitelé anebo kuchaři a kuchařky ze školní jídelny. "Učitelé nejsou zdravotní personál, když to nepůjde jinak, tak se přizpůsobíme," uvedl ředitel základní školy Pod Žvahovem Jan Horkel.





"Protože vím, že spousta rodičů se vyjadřuje ve smyslu: já na své dítě nenechám sáhnout, na mé dítě nikdo sahat nebude, tak můj návrh je, aby si testování nějakým samotestem udělali rodiče doma," řekl prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý.





"Já si myslím, že by to mělo být pod dozorem personálu školy. Starší to zvládnou bez problému, menší děti se to naučí. Za 15 minut by byla otestována celá třída. Já to vidím tak v horizontu 14 dnů pokud se podaří sehnat dostatečný objem testů," věří exministr zdravotnictví Roman Prymula.





"Všichni se upínáme k těm samoodběrovým testům a nezatíží to personál školy. Já pevně doufám, že testy jsou tou cestou, jak dostat děti do škol," řekl ministr školství Robert Plaga.





Plaga chce nejprve umožnit výuku maturantům. Pak by se testování mohlo rozšířit i na středoškoláky v oborech s praktickou výukou. Testovat by se podle něj mělo zhruba jednou týdně neinvazivními testy, například ze slin. Odběr by si podle něj mohli studenti dělat sami.





Finální rozhodnutí je podle ministra školství na ministrovi zdravotnictví. Například v Rakousku chtějí testovat žáky dvakrát týdně. Už zítra bude o otevření škol jednat vláda.

Jak jsou na tom okolní státy s otvíráním škol, se podívejte v reportáži: