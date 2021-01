Bill Gates je magnetem na podivné konspirace! Jsem v šoku, diví se

Spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates řekl, že byl zaskočen množstvím "šílených“ a "zlých“ konspiračních teorií, které se o něm začaly šířit na sociálních sítích během pandemie covidu-19. Rád by ale nyní zjistil, co za nimi opravdu stojí. Podle něj se miliony příspěvků o konspiračních teorií uchytily kvůli kombinaci děsivé virové pandemie a vzestupu sociálních sítí. "Nikdo by nečekal, že budu v těchto opravdu šílených teoriích tak vyčnívat," řekl Gates. "Jsem tím velmi překvapen. Doufám, že to zmizí,“ dodal.

Od doby, kdy pandemie před rokem začala, se po internetu rozšířily miliony příspěvků, které šířily dezinformace o koronaviru a jeho původu. Tyto teorie mimo jiné zahrnují tvrzení, že Gates vytvořil koronavirus, aby se pokusil ovládnout lidi tím, že pomocí vakcín do nich bude vkládat mikročipy, které je budou sledovat.

Všechno to začalo výrokem z března 2015. "Pokud něco v příštích desetiletích zabije více než 10 milionů lidí, spíše než válka to bude s největší pravděpodobností vysoce nakažlivý virus. Ne rakety, ale mikroby. Částečně k tomu přispívá fakt, že jsme investovali obrovské sumy do jaderného zastrašování. Ale na systémy proti šíření epidemií jsme přispěli jen málo. Na další epidemii nejsme připraveni,“ řekl tehdy Bill Gates na konferenci TED.

V momentě, kdy byly potřeba peníze na boj proti pandemii, Gates neváhal a poskytl prostřednictvím Bill and Melinda Gates Foundation v přepočtu necelých 38 miliard korun. Ty byly využity na výrobu vakcín, diagnostiku a potenciální léčbu onemocnění covid-19.

