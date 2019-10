Gott se s Dominikou vyrovnal už před smrtí. Částku jí vyplatil v eurech

"Bylo to předběžná závěť. Podepsala ji více než před dvěma lety. Byli u toho asi čtyři právníci a dostala 100 tisíc euro (2,7 milionů korun)," řekl manžel Dominiky Gottové pro TN.cz. "Není to spravedlivé, je to vlastně docela výsměch," dodal Tolkki, který dobře ví, jaké jmění za svůj život Karel Gott vydělal.

"Hledáme vhodného právníka, který by nás zastupoval. Budeme chtít někoho, kdo by to udělal pro bono (bezplatně), protože si právníka nemůžeme dovolit," dodal s tím, že peníze, které jim Gott věnoval, už nemají. "Budeme chtít dva miliony euro, nebo dům na Bertramce. Dům by nám stačil," dodal Tolkki.

Manželé údajně momentálně prožívají manželskou krizi. "Dostaneme se z toho," myslí si Tolkki, který s Dominikou žije ve Finsku. Tolkki a Gott se seznámili už v roce 2000. "To bylo poprvé, co jsem přiletěl s Dominikou do Prahy. Nepamatuji si jméno restaurace, ale bylo to u řeky. Karel přišel i s Ivanou. Měl na sobě sluneční brýle a já jsem zrovna dopil pivo," zavzpomínal.

I když nebyl Tolkki na pohřbu, na tchána nechce jen tak zapomenout. "Rád bych Karla Gotta nějak uctil ve své hudbě, byl to opravdový velikán," řekl Tolkki, který je kytaristou ve své power metalové skupině Avalon.



Karel Gott má po celém světě tisíce fanoušků