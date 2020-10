Chtěl, aby po něm zůstalo víc než písně. Gottová dojemně vzpomíná na manžela

Vdova po legendárním zpěvákovi Karlu Gottovi Ivana se na facebooku rozpovídala o tom, jak na milovaného manžela vzpomíná a jaký bude film, který na Mistrovu počest vznikl. Fanouškům popsala, jak ji její životní partner naučil milovat život a vychutnávat si každý společný okamžik.

Právě to se tvůrci snažili otisknout také do chystaného filmu Karel, který popisuje zpěvákovu životní cestu. "Naučili jsme se společně radovat z každého dalšího dne, žít pouze a jenom přítomností. Zároveň jsme do této přítomnosti přizvali i minulost. Manžel se rozhodl, že chce, aby zde po něm zůstalo něco víc než písně. Dárek pro jeho věrné fanoušky. Obraz jeho životní cesty. Kniha, ale také film," svěřila se Ivana Gottová.

Mistr ještě za svého života vypracoval vlastní autobiografii. Své ženě přitom vyprávěl o životě, práci i umění. "Vím, že mu záleželo na tom, aby vznikl pravdivý film nejen o jeho práci, ale i o krásných a harmonických vztazích v naší rodině," popsala Ivana, která si své soukromí vždy pečlivě střežila.

Režisérkou filmu o Karlu Gottovi je Olga Malířová Špátová, se kterou manželé spolupracovali už při tvorbě dokumentu k mistrovým sedmdesátým narozeninám. Ivana si pochvalovala zejména její vstřícnost a pokorný přístup.

"Točil do poslední chvíle, co jen byl schopen. O to víc mi trhalo srdce, když se mnohé záběry nakonec v dokumentu nepoužily. Stálo ho to mnoho úsilí a přemáhání, ale moc chtěl, aby ve filmu bylo vše, co měl na srdci. Vystřihané scény jsem upřímně oplakala," přiznala Ivana Gottová.

Na výsledek je dle svých slov hrdá a je šťastná, že se manželovo celoživotní dílo podařilo věrohodně zachytit. Film Karel je prý o lásce, statečnosti, píli, pokoře a lidskosti. "Vypráví pravdivý a upřímný příběh o mimořádně úspěšném, milovaném, slavném a přitom skromném, hodném a slušném člověku, jehož já byla tou vyvolenou a šťastnou ženou. Za to zůstanu až do konce svých dnů hluboce vděčná," uzavřela Ivana.

"Pro mě pan Gott vlastně nezemřel. Neznám člověka, který by jeho písničky neměl rád. Zakázala jsem si myslet na to, že není. Neumím si představit, že už nebude mít dalšího Slavíka. Měla jsem ho moc ráda a přeju rodině, aby nějak překonala tenhle den," zavzpomínala na mistra herecká stálice seriálu Ulice Jaroslava Obermaierová.

Její seriálový syn Václav Svoboda se vyjádřil také. "Je tady díra, kterou jen tak někdo nezaplní, jestli vůbec někdy. Takový hlas, jako měl Karel Gott, takové vystupování, skromnost, to se jen tak nevidí," svěřil se.



Známé tváře vzpomínají na legendárního Karla Gotta: