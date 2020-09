ČSSD nepodpoří zrušení superhrubé mzdy na dva roky, řekl Hamáček

Ministr vnitra Jan Hamáček a ČSSD nepodpoří zrušení superhrubé mzdy na dva roky, oznámil to v neděli v Otázkách Václava Moravce. Návrh dočasného zrušení superhrubé mzdy prosazoval prezident Miloš Zeman.

O dvouletém plánu mluvil v sobotu premiér Andrej Babiš (ANO). S tím nesouhlasí ČSSD společně s ministrem vnitra a jejím předsedou Janem Hamáčkem. Ten řekl, že ČSSD podpoří zrušení superhrubé mzdy pouze se zavedením patnáctiprocentní daně z příjmu, která by se ale po dvou letech zvedla.

V praxi by zrušení superhrubé mzdy znamenalo více peněz pro zaměstnance. Těm by totiž klesla daň z příjmu, a tím by se zvýšil jejich čistý výdělek.

Ke zrušení superhrubé mzdy se kabinet zavázal ve svém programovém prohlášení. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) následně uvedla, že ke zrušení by mělo dojít od roku 2021. Návrh dočasného zrušení superhrubé mzdy prosazoval také prezident republiky Miloš Zeman.

Andrej Babiš a Jan Hamáček jednali o zrušení superhrubé mzdy. Podívejte se na reportáž televize Nova: