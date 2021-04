Kdo pustil informace o Vrběticích tisku? Hamáček chce únik vyšetřit

Existuje důvodné podezření o zapojení důstojníků ruské vojenské zpravodajské služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014. Zásadní sdělení neobvykle v sobotu večer. V plánu bylo na pondělí, nešlo prý ale čekat. O všem věděli novináři. Ministr vnitra chce zjistit od koho.

"Úniků jsem zažil hodně, ale nezažil jsem žádný, který by byl tak kritický pro národní bezpečnost. Já opravdu budu trvat na tom, aby se to vyšetřilo. Aby se ukázalo, kdo to pustil ven," zveřejnil Hamáček.

A okruh podezřelých nemusí být zrovna malý. "Je potřeba, aby si na BISce, ale i jinde, udělali konečně pořádek. Protože takto závažné věci prostě nesmějí utíkat," uvedl bezpečnostní analytik Andor Šándor.

Sama policie vyšetřování úniku informací nekomentovala. Není tak jasné, jaká její složka - a zda vůbec - se tím už v tuto chvíli zabývá.

"Každý ministr vždycky říkal, že to vyšetří a že tomu zamezí. Ale nikdo tomu nezamezil a nikdo to nevyšetřil," sdělil předseda hnutí SPD Tomio Okamura.

"Pan ministr odvádí pozornost sám od sebe, kdy ty informace stejně jako premiér věděl už deset dní a otáleli s tím zveřejnit je," myslí si předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Pokud by se podařilo zjistit, kdo informaci takzvaně pustil, mohl by být podezřelý z ohrožení utajované informace. "Ve chvíli, kdy by to bylo za úplatu, tak je tam sazba dva až osm let," popsal advokát Jaroslav Ortman.

S pomocí novinářů ale policie asi počítat nemůže. "Novinář má základní právo chránit svůj zdroj. Je tu ale podmínka, nesmí krýt páchání závažných trestných činů," vysvětlil předseda Syndikátu novinářů Adam Černý.

Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.