Hamáčka naštvalo prohlášení Babiše. Ukončí centrální zásobování lékařů

Jaká cesta by nás mohla nejsnáze vyvézt z pandemie, bohužel nikdo neví. A zdá se, že i ve vládě a Ústředním krizovém štábu nepanuje shoda. Část ministrů by nouzový stav již ráda zrušila. Původně měl platit do 14. dubna, již jednou byl prodloužen do konce dubna. Zatímco Jan Hamáček (ČSSD) by ho znovu prodloužil, někteří jeho kolegové, zejména za ANO, jsou opačného názoru, s prodloužením nesouhlasí ani zástupci opozice.

Souhlasné argumenty slyší Hamáček zřejmě jen od svých stranických kolegů z ČSSD. Zdá se, že ze svých požadavků pomalu slevuje. „Pokud si pan premiér nepřeje pokračování nouzového stavu, nemá smysl o prodloužení žádat,“ uvedl Hamáček rezignovaně v úterý večer. O konečném termínu nouzového stavu bude vláda jednat ve čtvrtek.

Pokud si pan premir nepeje pokraovn nouzovho stavu, nem smysl o prodlouen dat. Vydm na Ministerstvu vnitra pokyny k pprav ukonen centrln distribuce ochrannch pomcek k 30.4. — Jan Hamek (@jhamacek) April 21, 2020

Ukončení nouzového stavu by mimo jiné vrátilo moc z rukou Ústředního krizového štábu zpět vládě. Mohlo by to zkomplikovat například dodávky ochranných prostředků pro lékaře a záchranáře v první linii, které po týdnech zmatků konečně začalo fungovat. Po skončení nouzového stavu by nebylo možné nakupovat a distribuovat je centrálně, vláda by musela volit klasickou cestu zadávání veřejných zakázek. Dosud byl ÚKŠ schopen obstarat potřebný materiál v řádu hodin či jednotek dnů, což už mimo nouzový stav podle Hamáčka možné nebude.

Mj dopis panu premirovi, v nm vysvtluji dvody pro pokraovn nouzovho stavu: pic.twitter.com/jCNvzj1Fkl — Jan Hamek (@jhamacek) April 21, 2020

Řada povinností, které nyní plní Ústřední krizový štáb, by také padla na nižší správní celky, kraje a okresy a složky integrovaného záchranného systému. ÚKŠ měl na pomoc k ruce mj. také armádu a studenty povolané pracovní povinností, navíc mohl vyhlašovat opatření i za cenu nutného omezení základních lidských práv.

Obavy má také z možného otevření hranic, nyní jsou možnosti vstupu na území ČR značně omezené. „Neprodloužením nouzového stavu by tak Česká republika přišla o významný nástroj omezující rozšiřování epidemie,“ napsal Hamáček ve svém prohlášení adresovaném premiérovi.

Pro Hamáčka jsou stěžejní názory epidemiologů. Co si ti myslejí o uvolňování opatření a následném promořování, se podívejte v reportáži: