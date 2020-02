Harry a Meghan odstraňují lidi ze života, za Británií udělali tlustou čáru

Princ Harry s manželkou Meghan museli před oznámením o odchodu z královské rodiny také vyřešit, co bude s jejich zaměstnanci. Podle britských médií se rozhodli vyhodit až patnáct lidí. Smutné zprávy se měli dozvědět ještě před odchodem páru do Kanady. Někteří možná budou přesunuti na jiné pozice, většina z nich by ale měla o práci přijít úplně.