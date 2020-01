Hasič promluvil o tragédii ve Vejprtech: "Většina obětí se udusila"

"Požár vypukl v jednom z pokojů, většina obětí se udusila kouřem," řekl Deníku N zástupce velitele vejprtské jednotky Petr Vodochodský. Redakce TN.cz se s Vodochodským také spojila, ale celou událost už nemohl komentovat. "Máme to zakázáno," vysvětlil.

"Zatím nechceme předjímat, co bylo příčinou, mohlo to být od elektřiny, nebo od lokálního ohně," dodal Deníku N. Požár zasáhl budovu, kde byli pouze muži. "V domově bylo zhruba 45 lidí," uvedl. "Byl to klasický ústav, byli tam ale spíš ti schopnější muži, kteří mohli chodit ven," popsal.

Na místě zasahovaly čtyři jednotky dobrovolných hasičů a dvě profesionální. Z vejprtské jednotky bylo na místě patnáct lidí. Tragédii nepřežilo osm osob. "Tři další lidé utrpěli středně těžká zranění. Jedna osoba je zraněná těžce, lékaři ji museli připojit na plicní ventilaci," řekl TN.cz mluvčí záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník.







Požár vypukl v Domově pro osoby se zdravotním postižením Vejprty "Kavkaz". Zařízení na webu uvádí, že zajišťuje pobyt, služby a péči "osobám se sníženou schopností zvládat základní životní potřeby".



Poskytované služby jsou určeny osobám od 18 do 64 let věku, s lehkým, středním i těžkým stupněm mentálního postižení, případně kombinovanými vadami.

Záběry z místa tragédie: