Hitlerův dědeček byl Žid, potvrdil historik. Má prý několik důkazů

Nacistický "vůdce" Adolf Hitler měl podle historika Leonarda Saxe daleko do člověka árijské rasy, jehož nadřazenost prosazoval. Naopak měl údajně mezi předky Židy, které přitom nesnášel a snažil se celý semitský národ vyhladit.

Poprvé na Hitlerův údajně židovský původ upozornil jeho právník Hans Frank, který v roce 1930 uvedl, že Hitlerův dědeček žil v rakouském Grazu v domácnosti, kde jeho babička pracovala. Dům měl přitom patřit židovské rodině.

Několik historiků od té doby Frankovo tvrzení zpochybnilo. Podle Saxe šlo ale o sympatizanty nacistů, kteří se pokusili historické záznamy upravit podle svého. V roce 1937 pak genealog Rudolf Koppensteiner zveřejnil detailní Hitlerův rodokmen, podle kterého byli všichni diktátorovi předci rakouští Němci.

Německý spisovatel Nikolaus von Preradovich měl dokonce najít důkazy o tom, že před rokem 1850 v Grazu žádní Židé nežili. Z toho mělo vyplývat, že Hitlerův otec Alois, který se narodil v roce 1836, polovičním Židem být nemohl.

Podle Saxe byl ale i Preradovich Hitlerovým příznivcem, a tak mohl záznamy zfalšovat nebo si je úplně vymyslet. Historik se proto ponořil do archivů, kde prý našel naopak důkaz o tom, že židovská čtvrť v Grazu byla už na přelomu 18. a 19. století.

"Přemýšlel jsem nad tím, že neonacisté se urazí, když upozorníte, že Hitler měl židovského dědečka, protože nesnáší Židy. Židé jsou zase často uraženi stejným prohlášením, protože nesnášejí Hitlera. (...) Nyní bychom se ale snad už nemuseli ohlížet na to, co je urážlivé, ale na to, co je pravdivé," uvedl Sax pro portál Daily Mail.

Hitlerova babička Maria Anna Schicklgruberová žila jako chudá venkovanka na severozápadě Rakouska. V roce 1836, kdy jí bylo 42 let, porodila Hitlerova otce Aloise. Do té doby se toho o jejím životě příliš neví.

Identitu muže, se kterým Aloise počala, Maria až do své smrti tajila. Do rodného listu tak úředníci nejdříve zapsali jen "nemanželské dítě". Podle Saxe ale syna zplodila se Židem, který žil ve stejném domě, kde pracovala - jak tvrdil Frank.

Po porodu se Maria vdala za Johanna Georga Hiedlera, který byl ve Třetí říši všeobecně vnímán jako Hitlerův dědeček. Do Aloisova rodného listu byl zpětně dopsán jako jeho otec v roce 1876. Tím nacističtí historici, kteří dostali od Hitlera příkaz prověřit fámy, že má židovský původ, považovali věc za jasnou.