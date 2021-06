Posun v případu zmizelé Maddie! Hlavní podezřelý poprvé promluvil

Němečtí policisté už loni na jaře uvedli, že mají konkrétní důkazy o tom, že Christian Brueckner unesl a zavraždil Maddie McCannovou. Několikrát usvědčený pedofil teď poprvé promluvil z vězení, kde si odpykává trest za znásilnění americké turistky ve stejném letovisku v Portugalsku, odkud před 14 lety zmizela tehdy tříletá dívka.

Brueckner vyšetřování označil za skandální a prohlási se za nevinného. Se zmizením Maddie prý nemá nic společného. Upozornil na to portál The Sun. "Je neuvěřitelné, když prokurátor rozjede veřejnou kampaň ještě předtím, než vůbec začne soudní proces. Svoboda slova není základním právem v tom smyslu, že by všichni mohli psát cokoliv," napsal trestanec v dopise adresovaném prokurátorovi Hansi Christianu Woltersovi, který případ vede.

Podle Bruecknera by měl Wolters na svou funkci rezignovat. Chce i konec jeho kolegyně Ute Lindemannové. "Oba se podílejí na skandální kampani proti mě, nevinnému člověku, přes moji minulost," doplnil.

Wolters a Lindemannová podle něj "zrazují důvěru všech upřímných Němců a vrhají hanbu na celou justici".

Brueckner v dopise pouze kritizuje postup německé kriminálky. Tvrzení o své nevině nepodložil žádným alibi nebo jinými argumenty. Policisté prý zmapovali pohyb jeho telefonu a v květnu 2017, kdy se po Maddie slehla zem, byl prokazatelně v Algarve. Podle dřívejších vyjádření Wolterse existují i další důkazy, policie je ale zatím tají.

Případ by měli vyšetřovatelé dořešit v řádu několika měsíců. Momentálně prověřují i stopu od jasnovidce, který jim dal souřadnice, kde má být údajně Maddie pohřbená. Wolters slíbil, že podrobnosti o vyšetřování zveřejní hned, jakmile to nebude ohrožovat jeho průběh.

