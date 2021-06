Konec pátrání? Policie dostala souřadnice, kde má být Maddie!

Policie má prošetřit tvrzení jasnovidce, že tělo Madeleine McCannové je pohřbeno v lese pouhých šest mil od portugalského prázdninového letoviska, kde se ztratila, informuje britský Mirror.

Michael Schneider, který už dříve úspěšně vypátral ostatky několika pohřešovaných osob, řekl policistům, že Madeleine "je bohužel mrtvá a pohřbena v Portugalsku severovýchodně od Lagosu“. Vyšetřovatelům dal přesné souřadnice místa, kde věří, že najdou její tělo.

V noci na neděli německý prokurátor Hans Christian Wolters novinářům potvrdil, že jeho zaměstnanci opravdu dříve využívali jasnovidce a v některých případech obdrželi velmi konkrétní informace. Schneiderovo tvrzení je však velkou ránou pro rodiče Maddie, kteří věří, že dívka je stále naživu.

Madeleine zmizela 3. května 2007 z prázdninového bytu v Praia da Luz jen několik dní před svými čtvrtými narozeninami. "Takové informace se mi nezvěřejňují lehce a sám sebe se neustále ptám, protože jsem si velice dobře vědom odpovědnosti za to, co dělám,“ vysvětlil bývalý televizní reportér.

Schneider minulý měsíc pomáhal řešit případ ženy, která se ztratila v Německu. Byla nalezena pověšená na stromě 36 hodin poté, co Schneider poskytl policii správné místo. Úspěšně také lokalizoval těla zavražděného páru Petera Neumaira (63) a Laury Perselliové (68), kteří se v lednu ztratili z domova v italském Bolzanu.

Právě Peterova sestra si myslí, že vyšetřovatelé by opravdu měli slova jasnovidce ověřit. "V případě Maddie to podle mého názoru stojí za pokus - policie by se měla podívat na souřadnice, které Michael uvedl,“ řekla novinářům.

Schneider si dobře uvědomuje, že v očích některých lidí může vypadat jako blázen. Peníze si prý ale za pomoc při řešení případů nebere, jak si někteří myslí. Tvrdí, že během pátrání se obrací na Boha, kterého žádá o pomoc a potvrzení, jestli je hledaná osoba živá či mrtvá.

