Hmyz je letos agresivní, bodnutí lidem způsobují vážné zdravotní komplikace

V poslední době je hmyz stále agresivnější a lidé mají po kousnutí často mnohem vážnější reakce než dříve. Problémy mají i lidé, kteří netrpí žádnou alergií.

"Hmyz je teď na vrcholu vývoje," upřesnil pro TV Nova etymolog Bohuslav Mocek.

Paní Lenka žádnou alergii nemá, ale po žihadlu od včely jí oteklo koleno tak, že skončila na neschopence. "Ty včely létájí všude, je to hrůza" řekla paní Lenka.

Desítky žihadel

Záchranáři denně vyrážejí k podobným případům lidí, kteří nekončí jen na nemocenské, ale rovnou na jednotce intenzivní péče. Žena na Frýdecko-Místecku, která sekala trávník, dostala desítky žihadel.

"Někdo samozřejmě snese více bodnutí a nemusí to vyvolat žádnou reakci, někdo reaguje už velice překotně na malou nálož," vysvětlil lékař Filip Burša z Fakultní nemocnice Ostrava.

Hmyz v poslední době podle odborníků útočí častěji, souvisí to prý i s měnícím se počasím. Problémem je i to, že po kousnutí může vpravit do rány více jedu a reakce na něj je pak silnější.

Ve městech ubývá zeleně a tím i přirozené výživy pro včely. Pak může hmyz trpět nedostatkem potravy a při jejím shánění se častěji dostává do větší blízkosti lidí.





Hmyz na fasádě





Právě ve městech hasiči odstraňují nebezpečný hmyz z fasád domů v poslední době stále častěji.

"Od začátku prázdnin jich bylo téměř už šest stovek," řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák.

Zhruba desetkrát denně řeší tyto případy jednotka z Ostravy-přívozu.

Když se po bodnutí objeví otok, lékaři doporučují ledovat. Při dalších komplikacích, jako je dušnost a porucha vědomí, volejte záchranku. I komáři letos způsobují nevídané otoky.