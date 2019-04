Hmyz vymírá po celém světě! Další na řadě je člověk, varuje expert

"Jak že se pozná veselý cyklista? Má mouchy mezi zuby." Tak tento vtip už zřejmě příští generace nepochopí. Hmyz totiž mizí z povrchu zemského. Už ho ubylo 75 až 80 procent. Motýly, včely, brouky, mouchy nebo čmeláky ničí změny klimatu i smog. Nemají vhodné podmínky pro přežití.

Žluté řepkové lány už zabírají na 20 procent zemědělské půdy. Zemědělci řepku chemicky ošetřují třikrát do roka a hmyzu je tu minimum.

Plodiny tak nemá kdo opylovat, respektive má, ale je to řešení krajně neekonomické a dá se říct i na hlavu postavené. "V Číně už najímají dělnice, které chodí se štětččkem a květy tak opylují ručně," říká ochránce přírody David Číp.

Dokonce už i u nás existují farmy a laboratoře, kde se piplají se čmeláčími hnízdy. Zájem mezi drobnými zemědělci je obrovský.

Například v Portoriku vymřelo 98 % hmyzí populace za posledních 35 let - kvůli tomu o polovinu klesla populace ptáků a žab. Potravní řetězec je narušený. Nejen, že mizí jednotlivé druhy ptáků, ale hlavně se snižuje jejich počet. "Za 30 let se snížil počet o 300 milionů kusů na území unie. 300 milionů," zdůrazňuje David Číp.

Na záchranu ještě pozdě není, alespoň v to věří ochránci přírody. I proto pomocí známých osobností bijí na poplach. Chtějí změnit postoj společnosti ke způsobu života. Jinak se nevyhnutelně stane to, co si nikdo z nás nepřeje. "Dalším na řadě je člověk," má jasno Číp.