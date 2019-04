Hon na Assange nekončí, zatkli také jeho spolupracovníka!

Ekvádorské úřady muže s kontkty na Assange zadržely v momentě, kdy se snažil zemi opustit, informovala podle BBC ekvádorská ministryně vnitra María Paula Romová.

Ministerstvo totožnost zadrženého muže neodhalilo, podle zdroje agentury AP jde o Olu Biniho, softwarového vývojáře ze Švédska.

"Osoba, která má blízko k WikiLeaks a která přebývá v Ekvádoru, byla odpoledne zatčena ve chvíli, kdy se připravovala k vycestování do Japonska," uvedla ministryně vnitra na svém twitteru ve čtvrtek večer.

Bini v Ekvádoru žil několik let a často létal do Londýna, kde docházel na ekvádorskou ambasádu. Právě v ní se Assange několik let skrýval, aby e vyhnul trestnímu stíhání. Ve čtvrtek ovšem o azyl přišel a okamžitě ho zatkli britští policisté.

Pusťte si čtvrteční reportáž: