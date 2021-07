Horor v Rudém moři! Z vody vyskočil žralok a napadl paraglidistu

Zažít trochu adrenalinu se rozhodla dvojice v letovisku Akaba u Rudého moře. Právě proto si turisté zaplatili vodní paragliding. To však ještě nevěděli, jak moc se jim tento zážitek vryje do paměti. Ve chvíli, kdy se 37letý Jordánec začal zvedat do vzduchu, vyskočil z moře žralok a zakousl se mu do nohy.



Incident se měl odehrát minulý týden. "Muži při útoku žralok ukousl zadní část chodidla. Přerušil mu šlachy, natrhl svaly a zlomil několik kostí,“ píše Daily Mail.



Zraněného převezli záchranáři do nemocnice, kde musel podstoupit operaci nohy. Jeho stav by už měl být stabilní. Podle odborníka z Mezinárodního potápěčského centra v Akabě jsou útoky žraloků u Rudého moře velmi vzácné.



Odborník zároveň doplnil, že v moři žije několik druhů žraloků. Ti však nejsou pro člověka nebezpeční. Běžně se ale v mělké vodě u jordánského pobřeží nenachází. S podobným případem, kdy žralok na člověka zaútočil ve vzduchu, se však experti ještě nesetkali.