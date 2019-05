Horor při letu do Egypta! Čeští turisté museli nouzově přistát

Nepříjemný let zažili v neděli cestující společnosti Smartwings z Ostravy do egyptského Marsa Alam. Podle čtenářů TN.cz byl let po celou dobu v pořádku, avšak závěr byl pro ně hrůzostrašný. Při přistání se klapky na letadle nevysunuly tak, jak měly, a proto muselo hodinu kroužit ve vzduchu, aby spálilo palivo.

Nakonec muselo nouzově přistát. Celou dobu lidé údajně nevěděli, co se děje, protože nedostali žádné informace. "Báli se všichni, bylo hrozné ticho v letadle," napsal jeden z cestujících na sociální sítě.

Naštěstí vše dopadlo dobře. Letadlo bez větším potíží přistálo a lidé si už v pondělí mohli užívat sluníčko a moře v Marsa Alam.

Hůře na tom ale byli cestující, kteří se stejným letadlem měli vrátit z Egypta do Česka. Oprava klapek trvala dlouho, posádka letadla pak nemohla pokračovat dál, jelikož překročila letovou normu.

"Technická podpora na letišti v Marsa Alam se snažila závadu, která se na letadle vyskytla, odstranit, bohužel se jí to do doby, po kterou posádka může být ve službě (letová norma), nepodařilo. Z tohoto důvodu bylo zapotřebí pro tento let zajistit náhradní posádku. Tu jsme do Marsa Alam vyslali i s technikem jiným letem," vysvětlila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Lidé tak strávili noc na hotelu vzdáleném deset kilometrů od letiště, kde spali na podlaze, na lehátkách i u bazénu. Odletět mohli až druhý den v půl deváté ráno. Podstoupit museli druhé odbavení zavazadel a také celou dobu neměli žádné informace o tom, co se děje. Jednalo se především o klienty cestovní kanceláře Exim Tours.

"Bylo to hrozné. Hlavně pro lidi s malými dětmi a starší lidi. Domů jsme dorazili teprve po druhé hodině. Se vším se budu obracet na cestovní kancelář Exim Tours," řekla TN.cz klientka cestovní kanceláře.

Někteří lidé budou také požadovat kompenzaci. "Doporučuji klientům obrátit se na leteckou společnost," sdělil mluvčí Exim Tours Petr Kostka. Doplnil, že dle jeho informací byla pro cestující zařízená večeře mimo letiště.