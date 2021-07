Hvězdy Ordinace slaví. Narodila se jim dcerka, obestírá ji ale tajemství

Manželé na obrazovkách i ve skutečném životě. To jsou Markéta a Patrik Děrgelovi. Herci, kteří se do povědomí diváků TV Nova zapsali jako Táňa a Patrik z Ordinace, teď prožívají krásné životní období. Narodilo se jim totiž druhé dítě.

Pětiletý Vavřinec se tak dočkal sestřičky. TN.cz narození dcerky ve čtvrtek potvrdil sám Patrik Děrgel.

"Ano, ano, už je dva měsíce stará," řekl herec. Další podrobnosti ale uvádět nechtěl.

"Víte co, my o tom vůbec nějak nechceme mluvit, protože nám přijde, že bychom to měli rozebírat spíš hlavně spolu v rodině, " dodal Děrgel. Jméno holčičky i místo jejího narození tak zatím zůstávají záhadou.

