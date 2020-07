Hygienici kontrolovali vody ke koupání. Udělili méně zákazů než loni

Hygienici odebrali vzorky vody k vyšetření například na dvou místech liberecké přehrady Harcov. Vodu naberou pomocí speciální skleněné nádoby, vzorky smíchají v kbelíku a pak nalijí do lahve, která míří do laboratoře. Hodnotí se třeba to, kolik pylu či listí je aktuálně na hladině.

Hygienici také stanovují průhlednost vody pomocí Secchiho desky. Pokud ji nevidí v hloubce jednoho metru, je to pro ně signál, že je něco špatně. "Dneska vidím, že ta průhlednost je horší, takže jsme zvědaví na výsledky z laboratoře," popsala hygienička Jana Loosová.





Situaci v celé ČR sleduje ministerstvo zdravotnictví na webu koupacivody.cz.

Oborníci sledují i další parametry, třeba obsah fekálních a zdraví ohrožujících bakterií. "Stanovuje se mikroskopický obraz, poté chlorofyl A, který je pro nás znamením, že se pomnožují řasy nebo sinice," vysvětlila Loosová.

Právě sinicím se daří při teplotách vody nad 25 stupňů Celsia. Na Liberecku sledují hygienici celkem 31 koupališť a dvě vodní plochy bez provozovatele, a to libereckou a jabloneckou přehradu. K hodnocení pak používají pětistupňovou škálu.

"Většina sledovaných vodních ploch v Libereckém kraji má vodu vhodnou ke koupání, to znamená, že je označovaná tím modrým veselým smajlíkem. Pouze dvě vodní plochy mají zhoršenou jakost vody," informovala mluvčí Krajské hygienické stanice Zuzana Balašová.

Horší situace je na Máchově a Hamerském jezeře. Lidem tam doporučují osprchovat se po koupání pitnou vodou. "Voda nevhodná ke koupání je kvůli mikrobiální zátěži v případě Chrastavy. Ostatní Ostatní plochy jsou ve výborné kondici. Kvalita vody je lepší než v předchozích letech, kdy byly vysoké teploty a absence srážek," doplnila Loosová.