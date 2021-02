Izrael zavádí covidpasy. O výhodách pro očkované se mluví i v Česku

Izraelci se můžou po šesti týdnech tvrdého lockdownu, kdy se mohli od svých domovů vzdálit na pouhý kilometr, opět zhluboka nadechnout. Už od neděle jsou otevřená kadeřnictví nebo národní parky a příští pondělí zemi čeká další rozvolňování.

Za kulturou nebo do obchodních center ovšem budou moct jen ti, kteří mají certifikát o očkování. "Lidé, kteří budou mít zelený pas, budou moct chodit do kina, na fotbal nebo basketbal. Ti, kteří ho nebudou mít, nebudou moct," shrnul izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

Zelený pas s půlroční platností dostanou jen ti s dokončenou vakcinací. Vedle certifikátu se speciálním QR kódem se lidé budou muset prokázat i průkazem totožnosti. Podle kritiků to znevýhodňuje ty, kteří se očkovat nechtějí nebo zatím nemohou, a vytvářejí se tak dvě skupiny lidí s rozdílnými právy.

Česko podle ministra zdravotnictví zatím podobná pravidla neplánuje. Výhody ale ti, kteří se nechají naočkovat, mít budou. "Ten, kdo bude očkován a dostane se do styku s někým, kdo má koronavirus, tak by v takovém případě nemusel jít znovu do karantény. To samozřejmě bude mít pro lidi ekonomický dopad," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Izrael je v proočkovanosti nejlepší na světě. O vakcínu proti covidu-19 mají Izraelci zájem. "Počasí rozhodně nemá na očkování takový vliv, jaký jsme očekávali. Je deštivo, minulou noc dokonce sněžilo, k nám teď ale chodí více lidí, než když bylo hezky," popsala vrchní sestra Shani Luvatonová.

Tamním zdravotníkům se od prosince podařilo naočkovat přes čtyři miliony lidí, tedy více než 40 procent obyvatel.