Roušky bych sundal. Víte, co vše si do ní nachrchláme? říká lékař

Nařízená opatření zavedená kvůli nemoci Covid-19 by se měla co nejrychleji uvolnit. Podle profesora a lékaře Jana Žaloudíka se křivka případů láme a návrat nákazy tak už nepředpokládá.



"Co se týče toho viru, ten se chová velice hezky podle Gompertzovy křivky, jako každá infekce, jako růst kvasinek. To je napřed fáze lineární, potom exponenciální, různě strmá, a potom je ta fáze stacionární a jde to do pryč. Takhle se chová v přírodě všechno i ambice politiků nebo sexuální aktivita,“ vysvětluje profesor Žaloudík.



Ačkoliv se vláda pomocí roušek snaží omezit rozšíření koronaviru, existují skupiny, kterým můžou ublížit víc než samotná nemoc. "Jde o skupiny starších lidí, špatně dýchajících, astmatiků a dalších. Teď přijdou teploty 20-30 stupňů a nevím, jak budou s nimi lidé chodit ven nebo sportovat,“ říká senátor Žaloudík.



Společně se stoupajícími teplotami je nošení roušek čím dál náročnější. Stejně jak může být ochrana úst a nosu užitečná, tak i zcela kontraproduktivní. "Nošení roušek běžnou populací bych zrušil. Tím myslím hlavně ty látkové roušky, u kterých si uvědomuji mezery u nosu a pusy. Tím, jak netěsní ani nevím, co šířím. Také nemám představu o tom, co už jsem si tam za dnešek nachrchlal. Někdy by mě zajímaly mikrobiologické obrazy z těch roušek,“ říká lékař Žaloudík.



Ředitel Masarykova onkologického ústavu v Brně vidí ale nošení roušek nejen jako zdravotní ale i jako společenský problém. "Vypadáme všichni tak trošku stejně, trošku není vidět, co si kdo myslí. Trošku tím dáváme najevo obavu a strach. Starší generace je ustrašená, mladá to bere spíš radostně a vesele. Ale nevím, jak dlouho to vydrží a hlavně proč. Přidáváme si další problém, který jsme neměli, a který určitě neřeší zdravotní problematiku,“ dodává Jan Žaloudík.