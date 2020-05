Jahody desetkrát jinak! O některých receptech možná uslyšíte poprvé

Sezóna jahod přichází a samosběry se otevírají veřejnosti. Aby vám nezačaly jahody brzy lézt krkem, je dobré jejich přípravu trochu obměňovat a občas se i více odvázat. Zkusit doma můžete třeba některý z těchto deseti receptů!





1. Jahodová polévka



Ingredience:

200 g jahod

500 ml smetana ke šlehání

lžička zelené kari pasty

1 chilli paprička

špetka skořice

Postup: Nejprve zbavte chilli papričku semínek, nakrájejte a krátce orestujte na oleji. Přidejte kari pastu a opět chvilku restujte. Poté přidejte špetku skořice a zalejte smetanou. Očistěte si jahody a následně je rozmixujte s trochou vody. Do mixéru přidejte také připravenou smetanovou směs a opět promixujte. Poté už můžete polévku naservírovat do talířů a ozdobit lístky máty.

2. Fresh salát s jahodami

Ingredience:

čerstvé jahody

salát lolo rosso

větší hrst rukoly

3 stonky čerstvé máty

1 červená cibule

100 g kozího sýra

pekany

2 lžíce červeného vinného octa

5 lžic olivového oleje

sůl, pepř

Postup: Nejprve natrhejte listy salátu, přidejte rukolu a smíchejte v míse s jahodami nakrájenými na plátky. V další misce smíchejte nakrájenou červenou cibuli, nasekanou mátu, ocet, olej, sůl, pepř a vše pořádně promíchejte. Zálivku přidejte do salátu a pořádně promíchejte. Při podávání dejte na vrch kousky jemného kozího sýra a posypte pekany.

ČESKÁ KLASIKA



3. Jahodová žemlovka

Ingredience:

10 rohlíků

6 dl mléka

2 vejce

50 g másla

Tvarová náplň:

500 g tvarohu

3 lžíce cukru

1 vejce

1 vanilkový cukr

500 g jahod

Postup: Rohlíky nakrájejte na kolečka a zalijte mlékem, ve kterém jste rozšlehali vajíčka. Pekáč vymažte a spodní vrstvu vyložte rohlíky. Z výše uvedených ingrediencí si připravte tvarohovou náplň a tu následně rozetřete na první vrstvu rohlíků. Náplň poté zakryjte další vrstvou rohlíků a na ně naskládejte nakrájené jahody a znovu je zakryjte zbytkem rohlíků. Navrch dejte několik plátků másla a pečte v troubě na střední teplotě přibližně půl hodiny dozlatova. Při podávání posypejte moučkovým cukrem.

4. Jahodové knedlíky podle babičky

Ingredience:

500 g tučného tvarohu nejlépe farmářského

400 g jahod

70 g másla

250 ml polohrubé mouky

2 ks žloutků

1 lžička soli

moučkový cukr

Postup: Do mísy si připravte tvaroh, žloutky, sůl a prosátou mouku a vypracujte z nich hladké a nelepivé těsto. Pokud by se vám to nedařilo, přidejte ještě trochu mouky. Těsto dejte do igelitového sáčku a nechejte na hodinu v lednici. Pak si těsto rozdělte na dvě půlky a z každé vyválejte tak, abyste následně mohli jenom odkrajovat kolečka na samotné knedlíky. Z kolečka udělejte placku a doprostřed dejte omytou a osušenou jahodu. Okraje těsta spojte a vytvarujte do koule. Poté dejte knedlíky do osolené vroucí vody a nechejte vařit přibližně 6 až 7 minut. Na závěr je posypte moučkovým cukrem a přelijte přepuštěným máslem.

DEZERTY

5. Jahodový kelímek s mascarpone



Ingredience:

250 g tvarohu

100 g mascarpone

150 g jahod

80 g čokolády

100 ml smetany

50 ml vody

50 g moučkového cukru

Postup: Našlehejte tvaroh spolu s cukrem a mascarpone a rozdělte na dvě poloviny. Ve vodní lázni si rozpusťte čokoládu spolu se smetanou a vzniklou vychladlou směs zamíchejte do jedné půlky připravené tvarohové směsi. Poté zvlášť v kastrůlku svařte moučkový cukr s vodou a přidejte očištěné jahody. Nechte chvíli povařit a ještě horké je rozmixujte. Až vám vychladne i jahodová směs, můžete začít plnit skleničky. Střídavě vrstvěte obě připravené náplně a navrch dejte jahodovou směs. Nechejte v lednici ztuhnout a pak už se můžete do sladkého dezertu s vervou pustit.

6. Zmrzlina z pečených jahod

Ingredience:

Jahodový základ:

500 g jahod

50 ml balsamica

50 g cukru



Mléčný základ:

200 g cukru

200 g smetany ke šlehání

800 g plnotučného mléka

Postup: Očištěné jahody posypte cukrem, pokapejte balsamicem a dejte péct na 180 stupňů na 15 minut. Mezitím si zahřejte mléko se smetanou a cukrem a až budou jahody hotové, rozmixujte je spolu s mléčnou směsí. Po vychlazení dejte směs do mrazáku a první tři hodiny je každou půl hodinu promíchejte vidličkou, aby vám nevznikly krystalky ledu.

7. Jahody v čokoládě

Ingredience:

250 g čerstvých jahod

1 čokoládu na vaření

1 bílou čokoládovovou polevu

pečící papír

Postup: Jahody omyjte a nechte důkladně okapat. Pro lepší manupilaci je lepší na jahodách nechat stopku. Ve vodní lázni rozpusťte čokoládu na vaření a jahody v ní postupně namáčejte. Jahodu vždy nechejte nad hrncem okapat a poté ji položte na pečící papír a nechejte čokoládu ztuhnout. Mezitím si dejte vařit vodu v hrnci a vložte do ní sáček s bílou polevou. Až se poleva v sáčku rozpustí obal osušte. Špendlíkem nebo nožem udělejte opatrně do rohu sáčku malou dírku a jahody dozdobte tenkými proužky bílé čokolády. Poté je můžete naskládat buď na talíř nebo do papírových košíčků. Takto připravené jahody se skvěle hodí třeba jako sladké jednohubky pro návštěvy.

8. Jahodová marmeláda

Ingredience:

500g jahod

150g cukru

šťáva z půlky citronu

Postup: Očištěné jahody pokapejte citronovou šťávou a rozmačkejte. Vyvařte z nich vodu a průběžně sbírejte vzniklou pěnu. Až bude voda vyvařená a směs hustá, přisypejte cukr a opět nechte krátce povařit. Poté už stačí horkou marmeládu přendat do sklenic.

9. Fit jahodovo-banánový shake

Ingredience:

200 ml kokosového mléka

50 ml vody

1 větší banán

6 jahod



Postup: V tomto případě je příprava velmi jednoduchá. Jahody, banán, kokosové mléko a vodu dejte do mixéru a mixujte do té doby, než vám nevznikne hebké smoothie. Kdyby na vás byla konzistence moc hustá nebo naopak řídká, přidejte na zředění trochu kokosového mléka nebo vody. V opačném případě přihoďte do mixéru ještě pár jahod.

10. Jahodová pomazánka i pro nejmenší

Ingredience:

250 g měkkého tvarohu

250 g jahod

3 lžíce smetany na šlehání

1 lžíce cukru

citrónová šťáva

Postup: Jahody opláchněte, nechejte okapat a poté je nakrájejte na menší kousky. Zvlášť si připravte do mísy tvaroh, cukr, smetanu, citronovou šťávu a vše ušlehejte na jemný krém, do kterého následně přidejte najemno pokrájené jahody. Připravenou pomazánku nechejte vychladit. Podávat ji můžete namazanou na pečivo nebo klidně samotnou. Zamilují si ji zejména vaše malé ratolesti!