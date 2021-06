Jak bude v Bulharsku? Léto slibuje hezké počasí. VELKÁ PŘEDPOVĚĎ

Řada lidí se za sluníčkem často vydává do přímořského letoviska Varna, které je třetím největším bulharským městem. Přestože ještě v polovině června meteorologové očekávají přeháňky, v dalších měsících by turisty špatné počasí příliš trápit nemělo. Vyplývá to z dlouhodobého výhledu počasí, který zveřejnil portál Accuweather.

Červen



Tento týden ještě turisté musejí počítat s přeháňkami a bouřkami, v těch následujících se dočkají krásného a slunečného počasí. Druhá polovina měsíce by navíc měla být teplejší, rtuť teploměru vyšplhá až k 28 °C.



Červenec

Tento měsíc má být podle předpovědi převážně ve znamení polojasné oblohy a navíc nehrozí ani tropické třicítky. Teploměry budou atakovat hranici 29 °C. Meteorologové v červenci nepřepokládají žádné deště ani bouřky.





Srpen

I když se v srpnu mohou podle předpovědi Accuweather objevit občasné bouřky, podle meteorologů bude převažovat slunečné počasí. A milovníci vysokých teplot se konečně dočkají, teploty totiž dosáhnou až 31 °C.



Cestování do Bulharska

Pokud plánujete dovolenou v Bulharsku, musíte si připravit příslušné certifikáty, kterými se při příjezdu prokážete. Pokud jste podstoupili očkování proti koronaviru, lze využít potvrzení o vakcinaci. Vyrazit však můžete až 14 dní po aplikaci druhé dávky.

Vstup do země je umožněn také těm, kteří covid-19 prodělali. Skutečnost je ale nutné doložit pozitivním testem, který byl proveden za posledních 180 dní, ale musí být starší 15 dní.



Češi bez očkování nebo potvrzení o prodělané nemoci se musejí nechat otestovat. Při příjezdu do Bulharska je nutné předložit PCR test, který není starší než 72 hodin. Je možné využít také rychlého antigenní testu. Ten nesmí být starší než 48 hodin.