Jak porazit epidemii covidu? Český vědec přišel s originálním nápadem

"Kdyby Češi nosili 14 dní mimo domov ve 100 procentech respirátor podobně, jako ho nosí lékaři, šíření viru bychom téměř zastavili a ušetřili bychom desítky tisíc životů a stovky miliard korun. Druhé řešení je na 14 dní tvrdý lockdown. Vsadím klidně kalhoty, že to stejně tak jako tak přijde, ale pojďme zkusit ještě respirátory," nabádá na facebooku Ludwig, který už v minulosti dokázal poměrně přesně odhadnout průběh epidemie v Česku.

Lidem by prý dal na výběr - pokud bychom zvládli všichni 14 dní nosit všude mimo domov povinně respirátor, vyhnuli bychom se za odměnu tvrdému lockdownu. Efekt by podle něj mohl být významný a méně nákladný než lockdown.

"Lidem bych nabídl odměnu například 10 tisíc korun, pokud to dodrží a o tuhle odměnu by přišli, pokud ne. I tak to bude levnější než lockdown," tvrdí datový vědec.

A jde ještě dál - podle něj je žádoucí si stanovit nějaký společný cíl - třeba aby počet nových případů spadl denně pod tisícovku. A pokud se to povede, otevřou se za bezpečných podmínek školy a maloobchody.

"A vůbec bych se nebál to rozdělit po krajích - v kraji, který bude mít pokles největší, dostane za odměnu každý 20 tisíc a otevřené hospody. A v nejhorším kraji zase přijdou o bonus všichni," upřesňuje myšlenku Ludwig.

"Je to jedno z mála účinných řešení aktuální situace. A každým dnem se situace bude zhoršovat a stejně nás to čeká. Tak co to jednou udělat chytře?" ptá se datový vědec a inženýr.

Respirátory budou v Česku částečně povinné od začátku příštího týdne. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek oznámil, že respirátory, nanoroušky či dvě chirurgické roušky nasazené přes sebe budou povinné na místech, kde se koncentruje hodně lidí - tedy například v obchodech nebo veřejné dopravě. Přesný seznam míst má vláda doladit v pondělí, nové nařízení pak má začít platit od půlnoci z pondělí na úterý.

