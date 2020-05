Jak to bude s ošetřovným či rouškou ve škole? Velký PŘEHLED pro rodiče

Postupná uvolňování opatření a neustálé změny toho, co se smí, nesmí či naopak musí, lidem přináší víc otázek než odpovědí. Nejinak je tomu i v oblasti školství. Mnozí rodiče ztrácí přehled a tápou, zda mají děti poslat do školy, případně kdy a za jakých okolností. Redakce TN.cz proto sestavila přehled opatření pro jednotlivé stupně vzdělávání.

Mateřské školy

O tom, kdy se otevřou mateřské školy, nerozhoduje stát, ale jejich zřizovatelé, což jsou obvykle kraje. Harmonogram otevírání se na ně proto nevztahuje. Dokud zůstávají zavřené z důvodu epidemie koronaviru, má rodič, který zůstává doma s dítětem, nárok na ošetřovné. Nicméně ve chvíli, kdy se zřizovatel rozhodne otevřít mateřskou školu a rodič tam odmítne dítě poslat, ztrácí nárok na ošetřovné.

"Pokud by školka obnovila provoz, přestala by platit podmínka potřeby péče a od data otevření školky by již nárok na ošetřovné nebyl," uvedlo ministerstvo práce a sociálních věcí. Důležitou informací je, že pokud by se zřizovatel rozhodl ponechat školku uzavřenou i během července a srpna, rodič bude muset doma zůstat bez ošetřovného.

Podívejte se na přehlednou tabulku s jednotlivými stupni vzdělávání:

Podle zákona na něj rodičům plyne nárok pouze do 30. června. "Pro prodloužení výplaty ošetřovného by musel Parlament ČR schválit novelu zákona," dodalo ministerstvo.

Co se týká fungování v mateřské škole, i po otevření platí určitá hygienická opatření. Platí, že na cestě do a ze školky musí mít rodiče i děti zakrytý nos a ústa ochrannými pomůckami. Rodič by se měl v budově zdržovat co nejkratší dobu. Dítě už posléze ve školce mít roušku nemusí, stejně tak i personál. Na rozdíl od ostatních stupňů vzdělávání není počet dětí omezen na 15. Platí obecná úprava, tj. maximálně 24 dětí ve třídě, s výjimkou 28.

První stupeň základních škol

Žáci prvního stupně základních škol se budou moci do lavic vrátit 27. května. Budou rozděleni do skupin s kapacitou maximálně 15 žáků a sedět v lavicích po jednom. Před školou i uvnitř budovy mimo vlastní třídu na sobě musí mít roušku. Každý z nich musí mít na den minimálně dvě roušky a sáček na jejich uložení. Při výuce a o přestávkách děti roušky mít nemusí, nesmí ale bez ní opustit třídu. Pokud půjdou například na záchod, musí si ji nasadit. Rodičům nebude umožněn vstup do budovy.

Dokud vláda nerozhodne o obnovení povinné školní docházky, je na rodičích, zda dítě do školy pošlou. Pokud se rozhodnou to neučinit, nárok na ošetřovné jim nezaniká. .

Druhý stupeň základních škol

Na druhém stupni se plošně výuka nezavádí, do lavic se budou moci od 11. května vrátit pouze žáci 9. ročníku, a to ve skupinách o maximálně 15 dětech. Co se týká fungování ve škole, platí ta samá pravidla jako u dětí na prvním stupni. Vzhledem k tomu, že na ošetřovné mají nárok pouze rodiče s dětmi do 13 let, návrat deváťáků do škol se tohoto bodu nijak nedotkne.

Střední školy a odborná učiliště

Od 11. května mohou začít do školy docházet studenti posledních ročníků středních škol a konzervatoří, a to zejména za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky. Stejně jako na základních školách studenti nemusí mít ve třídě na sobě roušku, při pohybu v budově a před ní tato povinnost i nadále trvá. Maturitní a závěrečné zkoušky a absolutoria se uskuteční až v červnu.

Vysoké školy

Vysoké školy se studentům otevřely jako první. Už 20. dubna mohli docházet na individuální konzultace ve skupinách o maximálně pěti lidech studenti závěrečných ročníků. Od 27. dubna jsou tyto konzultace umožněny studentům všech ročníků. Po celou dobu však na sobě musí mít roušky.

Od 11. května se na vysoké školy budou moct vrátit studenti všech vysokých škol ve skupinách o 15 osobách. Výjimka z nošení roušek pro ně však neplatí, takže ji musí na sobě po celou dobu výuky.

